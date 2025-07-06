Секретарь Национального совета по восстановлению Украины от последствий войны и председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев высказался о возможности внедрения "четырехдневки" в нашем государстве. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Новости.LIVE.

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Как "четырехдневку" могут реализовать в Украине

Даниил Гетманцев также объяснил специфику реализации такого решения относительно рабочего режима в Украине. По его словам, внедрить его можно по договоренности между бизнесом и работниками. Также стоит обсудить детали такого режима работы, чтобы в процессе не возникало недоразумений.



В Украине может быть четырехдневная рабочая неделя / Фото Рexels

В то же время о категорических и обязательных изменениях во время войны речь не идет, однако нужно дать работникам право выбора.

Здесь может быть, как вариант сохранения 40-часовой рабочей недели, но на 4 дня. Или вариант опционной договоренности между работником и работодателем на других условиях,

– добавил Гетманцев.

Ранее новое исследование показало, что четырехдневная рабочая неделя способствует повышению производительности, уменьшению текучести кадров и баланса между работой и личной жизнью. Успешность внедрения четырехдневной недели зависит от развитости системы коллективных переговоров в стране.

Исследователи также обратили внимание на демографический контекст: учитывая старение населения в Европе, четырехдневная неделя может стать дополнительным стимулом для пожилых работников оставаться в профессии дольше.