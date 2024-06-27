Самая главная проблема плана

Дональд Трамп якобы положительно отреагировал на предложения своих советников. Согласно плану Келлога и Флейца, переговоры должны происходить с учетом действующей линии фронта, а Украина при этом не обязана соглашаться с тем, что Россия имеет юридическое право на оккупированные территории.

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Флейц в разговоре с журналистами Reuters выразил сомнения в том, что Украина сможет в ближайшем будущем вернуть себе контроль над оккупированными территориями. "Мы опасаемся того, что эта война превратилась в войну на уничтожение и в ней погибнет целая генерация молодых людей", – подчеркнул бывший соратник Трампа.

Остается открытым другой вопрос – а кто сказал, что на этот план согласится Владимир Путин? Авторы плана говорят, что если Россия откажется от переговоров с Украиной, то США усилят военную поддержку Украины. В плане говорится, что для достижения настоящего мира США придется очень серьезно вооружить Украину и обеспечить ей дополнительные гарантии безопасности.

Мне кажется, что как раз в этих предложениях бывших советников Трампа и есть самая главная проблема плана. Вопрос не в том, чтобы принудить Украину к переговорам с Россией о прекращении огня даже на действующей линии соприкосновения. Вопрос в том, что это невыгодно Путину.

Мы знаем, на каких условиях агрессор готов пойти на временное прекращение огня – это юридическое признание права России на оккупированные территории. Путин даже говорит, что войска Украины должны оставить территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, которые сейчас находятся под контролем Украины. О прекращении огня на сегодняшней линии соприкосновения с точки зрения Путина и речи не может идти. По его версии истории, это Украина оккупирует российские регионы. Он решил, что может записать области Украины в конституцию России.

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Еще один важный момент для Путина – это фактическое превращение Украины в государство, которое будет легко завоевать в последующие годы даже если огонь прекратят сегодня. Говорится не только о возможности вступления Украины в НАТО.

Можно представить, что Джо Байден или Дональд Трамп будут готовы пожертвовать интеграцией Украины в обмен на ее вооруженный нейтралитет, то есть превращение Украины в государство, армия которого может нанести серьезный урон России и увеличить потери россиян в случае новой агрессии в геометрической прогрессии.

Абсолютно иллюзорный, нежизнеспособный документ

Однако вся тактика Путина связана с тем, чтобы предотвратить такие жертвы и поставить под сомнение саму возможность поражения российской армии в случае повторного нападения на Украину. Для этого Путину нужна гарантия демилитаризации Украины, то есть согласование с Россией параметров вооруженных сил, которые будут находиться в Украине, с постоянной российской инспекцией.

Можно сказать, что это именно те предложения, которые Россия выдвигала Украине во время переговоров в Стамбуле. Нет никаких признаков того, что в Кремле планируют отказываться от этих условий.

Когда Путин говорит о "денацификации", то имеет в виду создание в Украине марионеточного режима, который будет выполнять все прихоти агрессора и подготовит Украину к мягкому вхождению в состав России. Представить себе, что Путин согласится на такое прекращение огня, при условиях которого у него останется контроль над небольшой частью украинской территории, а на другой части территории будет продолжаться эффективное строительство ВСУ, – невозможно.

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Путин вряд ли согласится с предложениями Трампа даже если президент США убедит Владимира Зеленского в необходимости переговоров с Россией. Так что тогда остается говорить о плане советников Трампа?

Только то, что это абсолютно иллюзорный, нежизнеспособный документ, который составлен людьми, абсолютно не понимающими истинных целей России, не осознающими, что главной политической целью Путина является восстановление России в границах 1991 года и ослабление Запада.

План Трампа может завершиться исключительно очередным дипломатическим фиаско, и политику придется вооружать Украину для дальнейшей многолетней войны на истощение с Россией.

Реальный путь к войне заключался для Путина в том, что он верил, что Запад не будет помогать Украине, а реальный путь к миру для Путина – это осознание, что Запад готов к войне на истощение России. Только тогда можно представить, что Путин согласится на переговоры с Украиной, которые создадут возможности безопасного существования для Украины.