План представили Кит Келлог и Фред Фляйц, которые занимали должности руководителей аппарата Совета нацбезопасности во время его президентства.

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Помощники Трампа представили ему план "окончания войны в Украине"

Согласно плану, США прекратят военную помощь Украине, если она не сядет за стол переговоров с Россией. Вместо этого Москву предлагают заставить сесть за стол переговоров, отложив на длительное время обещание членства Украины в НАТО.

Также Соединенные Штаты предупредят Москву, что любой отказ от переговоров приведет к усилению американской поддержки Украины.

Мы говорим украинцам: "Вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов иссякнет. И вы говорите Путину: "Он должен сесть за стол переговоров, а если вы не сядете за стол переговоров, мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас в поле",

– сказал Кит Геллог.

Сообщается, что после того, как эту стратегию представили Трампу, он отреагировал на нее положительно.

Я не утверждаю, что он согласился с этим или согласился с каждым словом, но мы были рады получить обратную связь,

– сказал Фред Фляйц.

К слову, Фред Фляйтц также сказал, что Украине не нужно уступать территорию России официально. Однако он заявил, Украина вряд ли восстановит эффективный контроль над всей своей территорией в ближайшем будущем.



МИД Украины не ответил на просьбу журналистов прокомментировать план. Между тем некоторые аналитики уже выразили обеспокоенность тем, что план Келлога и Фляйца может дать Москве преимущество на переговорах.

"То, что описывает Келлог, – это процесс, направлен на отказ Украины от всей территории, которую оккупировала Россия", – сказал Дэниел Фрид, бывший помощник госсекретаря, который занимался политикой в отношении России.