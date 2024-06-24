Глава Главного управления разведки Минобороны Украины отметил, что Трамп уже неоднократно менял свою позицию.
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"Я спокойно отношусь к возможности прихода Трампа к власти. Если проанализировать его публичные выступления, он несколько раз менял свою позицию", – отметил Буданов.
Сила американской системы
Украинский разведчик заметил, что сила американской системы в том, что она "не позволяет одному человеку принимать решения в одностороннем порядке".
По словам Буданова, американские выборы очень непредсказуемы, и он верит, что США и Украина вместе достигнут победы в войне с Россией.
"И здесь я подчеркиваю, вместе! На этом я хотел бы закончить", – отметил он.