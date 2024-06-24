Очільник Головного управління розвідки Міноборони України зауважив, що Трамп вже неодноразово змінював свою позицію.
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"Я спокійно ставлюся до можливості приходу Трампа до влади. Якщо проаналізувати його публічні виступи, він кілька разів змінював свою позицію", – зазначив Буданов.
Сила американської системи
Український розвідник зауважив, що сила американської системи в тому, що вона "не дозволяє одній людині приймати рішення в односторонньому порядку".
За словами Буданова, американські вибори дуже непередбачувані, та він вірить, що США та Україна разом досягнуть перемоги у війні з Росією.
"І тут я наголошую, разом! На цьому я хотів би закінчити", – зазначив він.