Таку думку очільник Головного управління розвідки озвучив у своєму новому інтерв'ю, передає 24 Канал.

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Як Україна може протистояти ворожій армії

Людська сила також є критичною проблемою для України, оскільки Москва готова перемолоти свої війська, як м'ясо, тоді як набагато менша Україна прагне зберегти своїх військових,

– йдеться в матеріалі.

Буданов вважає, що відповіддю на перевагу Росії в живій силі є військові технології, в яких Україна стала світовим лідером. Таким чином Україна заміняє людей на полі бою, коли це можливо, новими варіантами безпілотників і радіоелектронної боротьби.

Технології матимуть досить важливе значення в цій війні, щоб ми не вели війну до останнього громадянина,

– пояснив очільник ГУР.

Війна безпілотників

Технології є ключовими для одного з найактивніших проєктів Буданова: ведення війни з Росією за допомогою безпілотників далекого радіусу дії.

Я виступав за це (застосування безпілотників, – 24 Канал) з перших днів війни, відкрито кажучи, що поки війна стримується на нашій території, вона не торкнеться Росії. Саме тому з весни 2022 року ми почали проводити значні операції на території Росії, і будемо йти далі, чим більше у нас буде ресурсів для цього. І Росія почала це відчувати,

– підсумував Буданов.

У цьому ж інтерв'ю Кирило Буданов також відповів, чи достатньо ATACMS, щоб уразити Кримський міст і як повернути півострів.