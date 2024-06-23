Про це очільник Головного управління розвідки Міноборони заявив у своєму новому інтерв'ю.

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Чи вдасться зупинити наступ

Журналісти запитали Буданова, чи можуть українські війська зупинити наступ Росії на Сході, у якому Москва "має невеликі, але стабільні територіальні завоювання".

Хороша новина полягає в тому, що Армагедону не буде. Погана новина полягає в тому, що ситуація досить складна. Так буде принаймні місяць, легше не стане,

– відповів очільник ГУР.

За словами журналістів, Кремль з початку війни намагається взяти під контроль весь східний Донбас. На це Буданов заявив, що Україна зробить все можливе, щоб цього не допустити та мінімізувати російські успіхи.

Водночас очільник ГУР утримався від відповіді на питання про те, чи зможе Україна утримати одну з найгарячіших точок на сході, місто Часів Яр, яке розташоване на височині, що перешкоджає просуванню росіян через рівнинні степи до великих міст.

У цьому інтерв'ю Буданов також відповів, чи достатньо ATACMS, щоб уразити Кримський міст і як повернути півострів.