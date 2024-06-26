Количество предложений и спроса на объекты, расположенные в домах старого жилого фонда, больше. Ответ на то, почему так сложилось, на самом деле прост – объектов старого жилого фонда в разы больше, ведь туда входят и "сталинки", и "хрущевки", что начали строиться еще с 1930-х годов. Поэтому таких домов и, соответственно, жилья в них в разы больше новостроек.

К теме Бракосочетание в несколько кликов: как происходит тестирование брака онлайн в Дие

Ситуация на рынке недвижимости в разных областях Украины

В целом по Украине ситуация со спросом на различные типы жилья неоднозначна и очень зависит от конкретного региона. Например, в западных областях Украины очень сильно выражен спрос на новостройки, которые активно возводят в областных центрах.

Отдельно здесь хочется отметить Ивано-Франковск, который рассматривают с инвестиционной точки зрения не только местное население, но и жители других регионов. Также рост предложения, спроса и в целом благоприятную ситуацию на рынке недвижимости можно проследить во Львовской, Тернопольской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.

Относительно Киева, то в столице тоже достаточно высокий спрос на новостройки, часть новых объектов продолжает строиться, однако есть и те, что до сих пор заморожены. В целом рынок недвижимости в Киеве имеет относительно положительный вид, с восстановлением на 80 – 85% от довоенного уровня на период апреля 2024 года.

На Юге, в частности в Одессе, к сожалению, сейчас происходит спад на рынке, который связан с частыми обстрелами и отключением электроэнергии. Небольшое увеличение спроса можно увидеть в Днепре, где относительно остальных крупных городов региона более-менее стабильная ситуация. Однако все же уровень запроса на жилье от населения примерно составляет 65% от довоенного. Частичный рост спроса произошел и в северных областях, в частности в Чернигове, однако все же до довоенного уровня остается далеко.

Из общих тенденций, присущих всеукраинскому рынку, можно проследить спрос на уже готовое жилье, куда можно сразу заехать и жить. Однако и с точки зрения инвестиций люди тоже продолжают рассматривать покупку недвижимости.

Например, значительные финансовые вливания сейчас происходят на рынке недвижимости Львова и точечно в различных курортных поселках и городках в Карпатах. То есть в этом регионе рынок недвижимости чувствует себя прекрасно. Конечно, так не везде и есть региональные перекосы, которые в основном связаны с безопасностью, а также с экономической ситуацией в областях.

Рекомендуем Баллада о не черно-белом мире

Как ситуация на рынке будет развиваться дальше

В среднем среди украинцев в возрасте 18 – 40 лет уже давно наблюдается большой спрос на первичную недвижимость. До полномасштабного вторжения был своеобразный всплеск на покупку жилья на этапе котлована. Так в конечном итоге после продажи (если жилье покупали для инвестиций) можно было получить до 10 – 30% выгоды.

Конечно, сейчас украинцы сдержаннее ведут себя в вопросах вложений в недвижимость, однако интерес к покупке квартир именно в новостройках остается. Соответствует запросу и количество предложений – сейчас строится много интересных объектов с продуманной планировкой и развитой инфраструктурой. Плюс сами здания старого жилого фонда изнашиваются, что тоже способствует повышенному спросу на новое жилье.

По результатам нашего опроса, главными преимуществами покупки жилья в новостройках украинцы считают:

коммуникации и современные технологии в строительстве (59%),

улучшенную планировку (52%),

развитую внутреннюю и внешнюю инфраструктуры (47%),

парковку и детские площадки (39%),

благоустроенную территорию (34%),

безопасность (38%),

внешний вид дома (38%).

Среди других преимуществ респонденты также отметили более низкую цену (если осуществлять покупку недвижимости на ранних этапах строительства), возможность индивидуального отопления и оформления покупки через еОселю. Относительно недостатков покупки жилья в новостройке, то больше всего украинцы опасаются рисков, связанных с качеством строительства и проблемными застройщиками.

Заметьте Выплаты выросли в 80 раз: в России разгорается битва за наемников

Относительно недвижимости на вторичном рынке, респонденты главным преимуществом покупки жилья в старых домах считают:

широкий выбор вариантов (45%),

возможность быстро заселиться (44%),

более низкую цену по сравнению с новостройками (41%),

возможность сразу оценить качество ремонта и квартиры (34%),

экономию на ремонте (19%).

В то же время среди главных недостатков покупки на вторичном рынке респонденты отметили изношенность домов и устаревшие коммуникации, а также плохие тепло- и шумоизоляцию.

Выбирая жилье для покупки, первоочередными для украинцев являются: стоимость, расположение, состояние дома, планировка и площадь квартиры, состояние жилья и качество ремонта, развитость инфраструктуры, этаж и сторона, соседи, наличие паркомест и укрытия.

На вопрос о том, какому жилью отдадут предпочтение при покупке, опрошенные ответили: 54,73% – выберут объекты нового жилого фонда (от 2011 года), 14,42% – дома жилого фонда 2001 – 2010 годов, 11,56% – объекты старой застройки (сталинка, хрущевка, чешка), 9,69% – дома жилого фонда 1980 – 90-х годов и 9,60% – дома жилого фонда 1991 – 2000 годов.

Таким образом можно проследить настроения украинцев по выбору объектов застройки при покупке жилья. Большая часть респондентов выбрали бы при возможности новостройку, что в сочетании с активным строительством новых жилых домов и благоприятной военно-экономической ситуацией в стране будет способствовать тому, что в ближайшем времени спрос на новостройки превысит объекты старой застройки.