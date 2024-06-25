Разрывы между реальностью и действиями Кремля увеличиваются

Тем более, что до сих пор нет ясности, чья ракета. Было достаточно времени для предоставления доказательств. К тому, что они могут показать в дальнейшем, все будут иметь ноль доверия. Поэтому начались игры в демарши МИД и тому подобное.

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Россия "ответила" в свойственной манере – ровно в 12:00, а затем в 12:30 ударила (предварительно) "Искандерами" по гражданским в Покровске. Утром был удар по Одессе. Очевидно, это и есть та "месть США", о которой все это время говорили в Москве.

То есть от ненависти к Вашингтону Владимир Путин убивает людей, которых якобы собирался "освободить". Разрывы между реальностью и действиями российских властей случаются все чаще и становятся все более масштабными. Причина – проблемы, накапливающиеся, которые можно спрятать только в полностью альтернативной картине мира.

Как россияне воспевают мощь ВСУ

Пример. После снятия Сергея Шойгу новый министр обороны России Андрей Белоусов отметился заметной фразой: "Можно ошибаться, но нельзя врать". Читаем сводку минобороны России за сутки: "По данным МО России, за сутки потери Сил обороны Украины составили до 2005 человек". Структуры потерь нет, да она и не нужна – цифры взяты с потолка.

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Зачем это делать, когда уже буквально все в самой России насмехаются над их манерой отчитываться, – загадка. Минобороны России сообщает, что за день они сбили четыре ракеты Patriot. Вопрос – чем, если это зенитные ракеты?

Единственное объяснение – от обратного: Россия что-то запустила по Украине, Patriot это сбили, но в российской статистике это теперь интерпретируется как уничтожение американских ракет. Ну, логично.

В этой логике россияне за день "сбили" 6 ATACMS – пунктом управления, радаром и пусковыми установками в Крыму.

Если вы хотите преисполниться мощью украинской армии, то знайте, что по состоянию на 24 июня российские войска "уничтожили":

613 (!) украинских самолетов;

276 вертолетов,

26 500 тысяч БПЛА;

533 ЗРК;

16 416 (!) танков и ББМ;

1 348 РСЗО (!);

10 805 орудий полевой артиллерии и минометов;

23 тысячи автомобилей специальной военной техники.

Постыдитесь все, кто говорит, что нашей армии чего-то не хватает. Удивительно, что с такой армадой мы до сих пор не форсируем Волгу. Иначе состояние дел на фронте в России не объяснить.

Россияне больше не хотят воевать даже за любые деньги

По официальным данным, в Дагестане убили 20 человек (это без нападавших), из них 15 – правоохранители. Полсотни пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Неудивительно, что в таком положении привлечение Кавказа к так называемой "СВО" снижается. Зато в России разгорается битва за наемников.

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По данным российских СМИ, 51 регион России ввел дополнительные выплаты для наемников и повышал их. Средний размер выплат за два года вырос в 80 раз. Основной рост – в 2024 году. Часть регионов не платит ничего, потому что сознательно проигрывает конкуренцию. Например, в Пскове доплата ноль, потому что люди едут наниматься через Санкт-Петербург. Деньги из Санкт-Петербурга – гробы в Псков.

Разовая доплата наемникам в бедных регионах превышает средний доход в десятки раз (в Адыгее – в 55 раз). Но даже при таких цифрах есть проблемы. Часть людей готова воевать за большие или меньшие деньги. Но большинство не готово воевать ни за какие деньги. Тогда остается только массовая принудительная мобилизация, на которую Кремль не хочет идти.

При всех проблемах у нас эти моменты тоже надо видеть. Путин бряцает ядерным оружием не потому, что у него все в порядке.