Понимание, что именно толкнуло человека на совершение преступления, в некоторых случаях может позволить устранить этот фактор и обеспечить законность поведения такого человека в будущем.

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Чаще всего первопричинами противоправного поведения являются психологические расстройства, алкогольные или наркотические зависимости. В этом случае приоритетом судебной системы должно быть именно лечение для обеспечения наилучшего результата – снижение рецидива, реабилитация лица, улучшение состояния общин и создание человекоцентричного правосудия, которое бы удовлетворяло потребности общества.

В связи с социальными и психологическими последствиями войны, Украина сталкивается с насущными вызовами по реинтеграции своих ветеранов в гражданскую жизнь. Учитывая условия и затяжной характер войны, а соответственно и военной службы, существуют большие риски психологических расстройств у ветеранов, которые очень часто сопровождаются алкогольными и наркотическими зависимостями.

В этом случае вероятность попадания ветеранов в систему правосудия существенно возрастает, а соответствующие судебные процедуры должны быть направлены на реабилитацию и лечение. Именно такой подход обеспечил бы выполнение двух необходимых элементов:

признание вклада ветеранов в защиту Родины;

надлежащая реинтеграция и реабилитация ветеранов, которые в результате опыта военной службы столкнулись с психологическими расстройствами и совершили преступление.

Американский подход к правосудию над ветеранами-нарушителями

Ища возможную модель решения этого вопроса, мы изучали международный опыт для наработки оптимальной терапевтической процедуры для ветеранов в рамках нашей судебной системы.

Американский судья Роберт Локери, который создал суд по делам ветеранов в Колорадо, рассказывает: "Мы осознавали, что нарастающее количество ветеранов, которые появлялись в нашем суде, составляла не только вызов, но и возможность. Вызов заключался в урегулировании и поиске правильного ответа на криминальное поведение, которое часто было результатом злоупотребления психоактивными веществами и психических расстройств, связанных со службой в конфликтах в Ираке и Афганистане.

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В то же время возникала и возможность, которая заключалась в том, что у нас был судья, который служил в одном из конфликтов, часто в том же месте и в одно и то же время с нашими обвиняемыми ветеранами. Также у нас был пробационный инспектор, который был ветераном армии США. Таким образом, мы могли понять этих ветеранов лучше, чем большинство других судей и участников процесса.

Другая возможность заключалась в том, что для обвиняемых ветеранов было доступно больше ресурсов, чем для гражданских. Эти ресурсы поступали в виде образовательных и жилищных услуг, услуг по лечению злоупотребления психоактивными веществами и помощи по восстановлению психического здоровья, транспортных и других услуг, доступных через общественные организации, университеты и некоммерческие организации, а также через министерство по делам ветеранов США.

Мы осознали, что создание суда для ветеранов позволит нам сосредоточиться на использовании доступных ресурсов для ветеранов, которые могли бы отвлечь их от более карательных санкций в уголовном правосудии. Таким образом, мы бы признали вклад этих ветеранов и их семей ради страны, а также признали часто прямую связь между криминальным поведением и их службой в войнах".

Такой подход уже применялся в США и до этого и показал положительные результаты в плане реинтеграции ветеранов и уменьшения рецидива. Злоупотребление психоактивными веществами является составляющей жизни почти каждого ветерана, совершившего противоправное деяние, и часто связано с принятием неправильных решений, ощущением безнадежности и импульсивностью, которые вызывали такое криминальное поведение.

Реабилитация и реинтеграция: как вернуть ветеранов с расстройствами к жизни

Психоактивные вещества временно приглушают воспоминания, тревогу и депрессию, которые возникают после травмы. Многие ветераны говорят, что они чувствуют себя лучше только, когда пьют или употребляют наркотики. Поэтому первый шаг – признать связь между злоупотреблением психоактивными веществами и травмой.

Критически важным является то, чтобы участники судебного процесса полагались на доказательный опыт специалистов в области борьбы с зависимостями и на программы, в рамках которых четко учтена роль злоупотребления психоактивными веществами для жертв травмы.

Судья Локери обращает внимание, что такая процедура предлагает не только реабилитацию, но и возможность реинтегрировать ветеранов в общины. Многие из ветеранов после завершения службы не знают, как вернуться к гражданской жизни. Большинство из них были очень молодыми, когда вступили в армию, поэтому не имеют основы для возвращения к гражданской жизни дома. Суд по делам ветеранов дает им шанс исправить причиненный вред, улучшить психологическое состояние, найти работу. Также такие суды предлагают другую дополнительную возможность – поддержку наставника, который помогает найти опору в обществе и восстановить социальные связи.

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Кроме того, благодаря этой процедуре, становится возможным предотвратить привлечение ветеранов к ответственности, тем самым сохраняя их уголовную историю чистой. Это приводит к меньшим проблемам с получением работы.

Помощь ветеранам обеспечит будущее украинской нации

В более серьезных случаях ветеран, совершивший уголовный проступок, должен признать свою вину, но он получает шанс на условное осуждение или освобождение от ответственности вместо отправки в тюрьму. Часто благодаря такой программе ветеранам удается преодолеть алкогольную и наркотическую зависимость и достичь достаточной психоэмоциональной стабильности для восстановления связи со своими семьями и социумом. Это в дальнейшем может обеспечить поддержку ветерана в обществе.

Конечно, существует и критика судов по делам ветеранов. Иронично, но среди критиков таких судов в США немало как раз именно ветеранов. Частая критика заключается в том, что суды слишком мягко относятся к ветеранам. Частично такое отношение связано со скепсисом относительно того, что ПТСР может быть идентифицированным и является объективным проявлением травмы.

Это можно связать с субъективностью характера психологического расстройства: ампутированную ногу видно всем, тогда как психологические раны часто незаметны. Возможно, существует нежелание признать последствия того, что мы требовали от ветеранов, поскольку, в определенном смысле мы таким образом признаем свою долю соучастия в их преступлениях.

Человеческий мозг функционирует примерно одинаково во всех культурах. У всех нас есть реакции "бей или беги", которые являются адаптивными во время угрозы. Но они могут стать неадаптивными, если угрозы являются серьезными или непрерывными. Мы знаем, что ветераны войн, которые подверглись серьезной или непрерывной травме, более склонны к развитию психологических расстройств. Таким образом, американские ветераны, служившие в Ираке и Афганистане, так же склонны к развитию психологических расстройств, как и украинские ветераны.

Однако существует существенная разница между американскими и украинскими ветеранами в плане количества и качества имеющихся травм. Менее 1% американцев служили в войнах, начавшихся после атак 11 сентября, тогда как процент населения Украины выше и он постоянно растет.

Украине придется решать гораздо более сложные задачи по удовлетворению потребностей своих ветеранов, учитывая огромное количество ветеранов, которые подверглись насилию и травмам. Дополнительной проблемой для Украины, вероятно, будет то, что большая часть населения также травмирована войной. Таким образом, гражданские лица, которые получили травмы, также потребуют специальных реабилитационных процедур, или хотя бы учетом имеющейся травмы при рассмотрении дел в судах.

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Судья Локери добавляет: "Украина борется за ценности, которые разделяет большинство международного сообщества. Граждане Украины, которые несут бремя этой борьбы, заслуживают нашей материальной поддержки и технической помощи. Мы можем это сделать, помогая Украине определить успехи и неудачи наших усилий и помогая им адаптировать эти знания к контексту Украины".

Польза судебно-реабилитационной процедуры для общества заключается в помощи лицам, которые служили для ее защиты. Ветераны, дела которых рассматривались бы судами по делам ветеранов, это молодые люди, которые являются частью будущего нации. Помощь в преодолении их болезни и поддержка в возвращении к гражданской жизни продуктивными гражданами и заботливыми членами семьи обеспечит здоровье общества в будущем.