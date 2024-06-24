Кардинальные изменения за последние 3 месяца

Западные лидеры недавно собрались, чтобы отметить 80-ю годовщину вторжения союзников в Нормандию во время Второй мировой войны.

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Ситуация предложила острую и исторически мобилизационную платформу для этих союзников, которые сейчас участвуют в четвертой мировой войне, ведущейся как в Европе, так и на Ближнем Востоке.

Замечу, Третью мировую войну, Холодную войну, проиграл СССР, а Путин сейчас развязал четвертую. Он хочет отомстить за это поражение так же как Гитлер начал Вторую мировую войну, чтобы отомстить Германии за поражение в Первой мировой войне.

"Путин – Гитлер нашего времени. Ни в коем случае нельзя повторить трагическую ошибку 1930-х годов". Эти слова, сказанные на берегу пляжа Омаха, звучат еще более органично и убедительно.

Этот же мотив доминировал в дискурсе несколько дней спустя, когда мировые лидеры встречались с президентом Украины в Елисейском дворце, на саммите G7 в Италии и на саммите мира в Швейцарии.

За последние три с половиной месяца произошло действительно значительное изменение целей западных лидеров в российско-украинской войне. Ключевую роль в этом процессе сыграли два человека.

26 февраля президент Франции Эммануэль Макрон в первом из серии заявлений по войне в Украине заявил, что Франция и ее ближайшие союзники хотят нанести решающее поражение России. Кроме того, он не исключил введения французского сапога в Украину и резко раскритиковал позицию США самоограничений или красных линий в противостоянии с агрессором.

Когда Путин немедленно ответил, пытаясь шантажировать Макрона разговорами о ядерных ударах, Макрон отметил, что французские военные специалисты уже участвуют в боевых действиях в Украине, обслуживая ракетные комплексы SCALP, которые поставляла Франция. Затем он довольно скромно напомнил Путину, что Франция также является ядерной державой. "Z-патриоты" в России не были довольны на следующее утро, когда поняли, что ядерный удар по Парижу не нанесен. І на этом 15-летняя политика Путина по бряцанию ядерным оружием закончилась плачем.

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Европа и США разделяют обязанности по помощи Украине

По ту сторону ставка, в Соединенных Штатах, Майкл Маккол, харизматичный председатель Комитета Палаты представителей по иностранным делам, возглавил революцию рейгановского крыла Республиканской партии. Это революция преодолела многомесячное сопротивление поддерживаемых Трампом мерзавцев в Конгрессе и привела к передаче пакета военной помощи Украине на 61 миллиард долларов. Тогда робкая администрация Байдена была вынуждена отозвать самую абсурдную и позорную из своих красных линий.

Поэтому сейчас, как я вижу, у нас действует определенное "разделение труда" между союзниками Украины – США и "коалицией желающих" (Франция, Великобритания, Польша, Швеция, Финляндия, Румыния, Эстония, Латвия, Литва, Нидерланды, Чехия, Канада и Норвегия). Байден никогда не откажется от самой серьезной из своих красных линий – никогда не посылать американские войска в Украину.

Но США сыграют еще одну полезную роль – и это то, что Европа не в состоянии сделать самостоятельно – поставляя Украине необходимое количество артиллерийских снарядов и ракет для ежедневного обмена ударами, которые сейчас происходят вдоль линии соприкосновения между обе стороны.

Европа просто не имеет для этого производственных возможностей. Таким образом США будут гарантировать равновесие, похожее на безысходность вдоль тысячекилометровой линии фронта. Тем временем Коалиция добровольных возьмется за самый интересный и такой, вдохновляющий, компонент плана победы, расположенный в центре притяжения войны – Крымский полуостров.

Крым – это ахиллесова пята России. Там Вооруженные Силы Украины достигли немалых успехов даже в те полгода, когда боеприпасы были дефицитными.

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Но вы можете себе представить, если бы на сцене появились 100 – 200 самых современных западных истребителей, оснащенных ракетами большой дальности и управляемых из интегрированного центрального командного центра? Они также будут иметь доступ в режиме реального времени ко всей информации, необходимой для поражения потенциальных целей.

Украина еще не получила эти самолеты, но Швеция, один из самых активных членов коалиции, уже предоставила два таких летных центра. Швеция с удовольствием вернулась на мировую арену после 200-летнего отпуска. Эти центры, конечно, будут оснащены шведскими летными экипажами (5 человек).

Но если Запад серьезно настроен победить Россию, реализуя этот наиболее очевидный сценарий, ему придется отбросить самую абсурдную красную линию из всех – ту, по которой только украинские пилоты могут управлять самолетами, поставляемых в страну.

Есть причина, которую Макрон в последнее время так настойчиво подчеркивает: "Я намерен прислать Украине Mirage, я намерен прислать в Украину французских военных специалистов". Здесь я перевожу с французского на английский – "Я намерен направить в Украину отряды французских ВВС. Они будут размещены на аэродромах Румынии и Польши вместе с британскими и шведскими эскадрильями".

Путин столкнулся с другой проблемой

Теперь посмотрим на ситуацию, которая развернулась глазами архитектора этой Четвертой мировой войны. Он должен понять, что его бряцание ядерным оружием больше не дает желаемого эффекта и что он точно проиграет обычную войну с Западом. Роль Мастера Вселенной недостижима, и теперь он столкнулся с буквально экзистенциальной проблемой – как остаться у власти (и, соответственно, живым!) в только что проигравшей войну стране.

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Да, Путин понимает, что никогда не возьмет ни Киев, ни Одессу, ни Харьков, но он все еще надеется, что сможет достичь перемирия, которое сможет продать своему народу как более-менее почетную ничью. Недавно он сделал первую попытку продать эту ложь в обращении к дипломатам в министерстве иностранных дел.

Речь была настолько потрясающей, что он, видимо, не смог убедить даже своих присутствующих. Их реакция на речь была для меня гораздо более информативной, чем бессвязная болтовня оратора, когда он читал свои записи. На мгновение я не мог вспомнить, где я видел эти самые лица в таком похожем на пещеру зале заседаний.

Предлагаю посмотреть видео выступления. Есть много моментов, когда камера показывает зрителей. У всех подхалимов одинаковое каменное, печальное выражение лица. Они все, казалось бы, еще лояльные, но явно не верят ни одному слову Путина.

И тогда меня это поразило! То же самое мы видим в кинохронике нацистской Германии – выступление Геббельса перед партийным активом в марте 1945 года. Для Путина лето 2024 года станет весной 1945 года.