Кардинальні зміни за останні 3 місяці

Західні лідери нещодавно зібралися, щоб відзначити 80-ту річницю вторгнення союзників у Нормандію під час Другої світової війни.

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Ситуація запропонувала гостру та історично мобілізаційну платформу для цих союзників, які зараз беруть участь у четвертій світовій війні, що ведеться як у Європі, так і на Близькому Сході.

Зауважу, Третю світову війну, Холодну війну, програв СРСР, а Путін зараз розв'язав четверту. Він хоче помститися за цю поразку так само як Гітлер розпочав Другу світову війну, щоб помститися Німеччині за поразку в Першій світовій війні.

"Путін – Гітлер нашого часу. Ні в якому разі не можна повторити трагічну помилку 1930-х років". Ці слова, сказані на березі пляжу Омаха, звучать ще більш органічно і переконливо.

Цей самий мотив домінував у дискурсі кілька днів потому, коли світові лідери зустрічалися з президентом України в Єлисейському палаці, на саміті G7 в Італії та на саміті миру у Швейцарії.

За останні три з половиною місяці відбулася справді значна зміна цілей західних лідерів у російсько-українській війні. Ключову роль у цьому процесі відіграли дві особи.

26 лютого президент Франції Еммануель Макрон у першій із серії заяв щодо війни в Україні заявив, що Франція та її найближчі союзники хочуть завдати вирішальної поразки Росії. Крім того, він не виключив введення французького чобота в Україну та різко розкритикував позицію США самообмежень або червоних ліній у протистоянні з агресором.

Коли Путін негайно відповів, намагаючись шантажувати Макрона розмовами про ядерні удари, Макрон зазначив, що французькі військові фахівці вже беруть участь у бойових діях в Україні, обслуговуючи ракетні комплекси SCALP, які постачала Франція. Потім він досить скромно нагадав Путіну, що Франція також є ядерною державою. "Z-патріоти" в Росії не були задоволені наступного ранку, коли зрозуміли, що ядерного удару по Парижу не завдано. І на цьому 15-річна політика Путіна щодо брязкання ядерною зброєю закінчилася плачем.

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Європа та США розділяють обов'язки щодо допомоги Україні

По той бік ставка, у Сполучених Штатах, Майкл Маккол, харизматичний голова Комітету Палати представників у закордонних справах, очолив революцію рейганівського крила Республіканської партії. Це революція подолала багатомісячний опір підтримуваних Трампом мерзотників у Конгресі та призвела до передачі пакета військової допомоги Україні на 61 мільярд доларів. Тоді боязлива адміністрація Байдена була змушена відкликати найабсурднішу та найганебнішу зі своїх червоних ліній.

Тому зараз, як я бачу, у нас діє певний "розподіл праці" між союзниками України – США та "коаліцією охочих" (Франція, Велика Британія, Польща, Швеція, Фінляндія, Румунія, Естонія, Латвія, Литва, Нідерланди, Чехія, Канада та Норвегія). Байден ніколи не відмовиться від найсерйознішої зі своїх червоних ліній – ніколи не посилати американські війська в Україну.

Але США зіграють ще одну корисну роль – і це те, що Європа не в змозі зробити самостійно – постачаючи Україні необхідну кількість артилерійських снарядів і ракет для щоденного обміну ударами, які зараз відбуваються вздовж лінії зіткнення між обидві сторони.

Європа просто не має для цього виробничих можливостей. Таким чином США гарантуватимуть рівновагу, схожу на безвихідь уздовж тисячокілометрової лінії фронту. Тим часом Коаліція добровільних візьметься за найцікавіший і такий, що надихає, компонент плану перемоги, розташований у центрі тяжіння війни – Кримський півострів.

Крим – це ахіллесова п'ята Росії. Там Збройні Сили України досягли чималих успіхів навіть у ті пів року, коли боєприпаси були дефіцитними.

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Але ви можете собі уявити, якби на сцені з'явилися 100 – 200 найсучасніших західних винищувачів, оснащених ракетами великої дальності та керованих з інтегрованого центрального командного центру? Вони також матимуть доступ у режимі реального часу до всієї інформації, необхідної для ураження потенційних цілей.

Україна ще не отримала ці літаки, але Швеція, один із найактивніших членів коаліції, вже надала два таких льотних центри. Швеція із задоволенням повернулася на світову арену після 200-річної відпустки. Ці центри, звичайно, будуть оснащені шведськими льотними екіпажами (5 осіб).

Але якщо Захід серйозно налаштований перемогти Росію, реалізуючи цей найбільш очевидний сценарій, йому доведеться відкинути найабсурднішу червону лінію з усіх – ту, за якою лише українські пілоти можуть керувати літаками, які постачаються в країну.

Є причина, яку Макрон останнім часом так наполегливо наголошує: "Я маю намір надіслати Україні Mirage, я маю намір надіслати в Україну французьких військових спеціалістів". Тут я перекладаю з французької на англійську – "Я маю намір направити в Україну загони французьких ВПС. Вони будуть розміщені на аеродромах Румунії та Польщі разом з британськими та шведськими ескадрильями".

Путін зіштовхнувся з іншою проблемою

Тепер погляньмо на ситуацію, яка розгорнулася очима архітектора цієї Четвертої світової війни. Він повинен зрозуміти, що його брязкання ядерною зброєю більше не дає бажаного ефекту і що він точно програє звичайну війну із Заходом. Роль Майстра Всесвіту недосяжна, і тепер він зіткнувся з буквально екзистенціальною проблемою – як залишитися при владі (і, відповідно, живим!) у країні, яка щойно програла війну.

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Так, Путін розуміє, що ніколи не візьме ні Київ, ні Одесу, ні Харків, але він все ще має надію, що зможе досягти перемир'я, яке зможе продати своєму народу як більш-менш почесну нічию. Нещодавно він зробив першу спробу продати цю брехню у зверненні до дипломатів у міністерстві закордонних справ.

Промова була настільки приголомшливою, що він, мабуть, не зміг переконати навіть своїх присутніх. Їхня реакція на промову була для мене набагато інформативнішою, аніж незв'язне балакання оратора, коли він читав свої записи. На мить я не міг пригадати, де я бачив ці самі обличчя в такій схожій на печеру залі засідань.

Пропоную переглянути відео виступу. Є багато моментів, коли камера показує глядачів. У всіх підлабузників однаковий кам'яний, сумний вираз обличчя. Вони всі, здавалося б, ще лояльні, але явно не вірять жодному слову Путіна.

І тоді мене це вразило! Те саме ми бачимо в кінохроніці нацистської Німеччини – виступ Геббельса перед партійним активом у березні 1945 року. Для Путіна літо 2024 року стане весною 1945 року.