Наразі про напрямки переговорів можна судити якраз за складом урядової делегації. Забігаючи наперед, скажу, що там був навіть міністр природних ресурсів і явно не просто так.

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Про що говорить склад російської делегації в КНДР

Отже, за столом переговорів сиділи:

Міністр оборони Андрій Білоусов;

Заступник міністра оборони з питань військово-технічного забезпечення збройних сил Росії Олексій Кривоушко;

Перший віцепрем'єр Денис Мантуров, який відповідає, серед іншого, за розвиток військової промисловості;

Голова "Роскосмосу" Юрій Борисов;

Міністр природних ресурсів Росії Олександр Козлов;

Віцепрем'єр Олександр Новак, який курує ПЕК;

Міністр транспорту Росії Роман Старовойт;

Міністр охорони здоров'я Росії Михайло Мурашко;

Глава російської залізниці Білозеров.

І, що примітно, одночасно були задіяні і помічник президента Росії із зовнішньополітичних питань Юрій Ушаков та керівник МЗС Сергій Лавров.

За складом делегації не важко здогадатися про основний вектор обговорень. Це військово-технічна співпраця. І тут КНДР є що запропонувати: балістичні ракети середньої дальності, боєприпаси, можливості використання корейських підприємств для виробництва компонентів для російської бронетехніки.

А також модернізація зразків, які знаходяться в Росії на зберіганні. Зрештою, північнокорейська модернізація Т-72 Покпхунхо за своїми характеристиками мало чим поступається російському Т-90.

Перераховане вище пояснює присутність у делегації Білоусова, Кривоушка, Мантурова та Борисова. Але постає питання: а що там робили міністр природних ресурсів Росії та віцепрем'єр Новак? І тут варто уважно оцінити запаси корисних копалин у КНДР. Є розвідані ще період співробітництва з СРСР запаси цинку, вольфраму, нікелю, магнезиту. Окремо варто згадати Пукчханський алюмінієвий завод, запущений 1984 року. Усе це за умов війни необхідно Росії.

Що КНДР може отримати від Росії

А ось КНДР потрібна нафта. Раніше сировина на два побудовані НПЗ надходила з Росії та КНР. В умовах санкцій обидва постачальники ще наприкінці 90-х в рази скоротили обсяги продажів.

Але Путін уже встиг сказати про "несправедливість" санкційного тиску. Це означає, що нафта піде. Особливо на тлі складнощів продажу на інших напрямках.

Природно, що таке різке розширення співпраці потребує логістики. Тому в делегації були міністр транспорту Росії та голова РЗ.