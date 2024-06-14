Прихід Білоусова до міністерства оборони ознаменувався масштабною зачисткою "людей Шойгу" у досить жорсткому варіанті – частина генералів вирушать на нари (якщо не встигнуть "накласти на себе руки"). При цьому чистки не торкнулися люди, залучені в роботу "Африканського корпусу". Можна констатувати, що зміна керівництва жодним чином не створила проблем із розвитком діяльності цього корпусу. Швидше, навпаки.

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Хоча за перший місяць керівника складно робити висновки про нову систему роботи, проте контури специфіки роботи Білоусова вже проступають.

Бізнесові рішення та зустрічі

Зокрема він провів роботу щодо створення цілісної системи медичного обслуговування колишніх військовослужбовців. Новий міністр оборони ініціював зустріч із керівництвом МОЗ Росії. На ній обговорювалися механізми "передачі" цивільному відомству колишніх військових пацієнтів (після звільнення з військової служби).

Йдеться про оптимізацію витрат та вибудовування ефективного механізму. До речі, важливе та політично значуще питання, враховуючи зростаючу кількість звільнених зі служби з інвалідності (після поранень).

Також він провів зустріч із "воєнкорами" – чергова політично значуща подія, оскільки частина "воєнкорів" розпочинала кар'єру в пригожинській медіагрупі "Патріот". Після залякування та підкупу її учасників були публічні зустрічі з Путіним. Але їх ніколи не було зустрічей із керівництвом МО чи Генштабу.

Ця подія може свідчити, що функціонал комунікації з новими медіа з навколовоєнних питань можуть передати саме Білоусову. Тим більше, що в новій системі влади Путін не буде таким доступним для "звичайних смертних".

На додачу Білоусов відвідав Мінськ у складі путінської делегації. Там він обговорював питання, які не входили до сфери компетенції Шойгу – залучення білоруського ВПК у співпрацю з російською оборонкою, збільшення обсягів розміщення замовлень на продукцію подвійного та військове призначення формально цивільних білоруських підприємств.

Крім цього, він з'явився на засіданні Ради безпеки Росії (в онлайн форматі) у формі генерала армії. А декількома днями пізніше разом із Герасимовим доповідав Путіну про "хід СВО".

Щобільше, на відміну від Шойгу, він додає свої акценти, говорячи про цілі війни. Зокрема, виступаючи в Раді Федерації, Білоусов наголосив на задачі "досягнення цілей з мінімальними втратами".

Залучення дітей до оборони

До російських шкіл повертаються уроки праці, а Держдума розглядає законопроєкт, який дозволяє залучати дітей від 14 років на роботу, зокрема на небезпечних виробництвах.

Діти активно залучаються у виробництво продукції подвійного чи військового призначення. Наприклад, є пілотні проєкти зі збирання дронів, розробки та друку на 3D принтерах хвостовиків для хв. Все це під виглядом навчального процесу та у співпраці з МО.

Фактично зараз (і особливо влітку, на сезонних роботах та в таборах) відпрацьовується механізм залучення дітей у роботу на оборонну промисловість як низькокваліфіковану робочу силу.

Ключові висновки

Виходячи зі сказаного вище, можна зробити кілька висновків про місце нового міністра оборони в системі російської влади:

Білоусов веде політику щодо розширення поля одержувачів фінансування (а значить розробників та виробників) на виконання оборонного замовлення. Тобто намагається мілітаризувати частину цивільної промисловості (у тому числі недержавної), а також залучити до оборонної сфери малі та середні технологічні компанії. Що, з одного боку, посилює спільні позиції російської оборонки, з іншого ще більше послаблює несировинну частину "цивільної" промисловості Росії.

Новий міністр оборони вже виступає не як технічна, а як політична постать. На Білоусова, ймовірно, переведуть частину комунікації з суспільством з питань ходу війни. У зовнішній політиці МО відіграватиме важливішу роль, виступаючи у зв'язку з МЗС. Також МО підминатиме під себе сферу ПВК.

Це поки що попередні висновки. Частина пріоритетів нового міністра на даному етапі – виправити перекоси, які з'явилися за Шойгу. Особливо після 2022 року. Нагадаю, що до початку 2024 року міністерство оборони Росії мало колосальний ресурс впливу і могло стати самостійним гравцем на внутрішньополітичному полі Росії.

Зараз відомство стає, з одного боку ефективнішим, покращує свій імідж, з іншого воно уникає можливості грати власну роль у внутрішній політиці. При цьому різко посилюється роль МО у зовнішньополітичних комбінаціях Кремля. Особливо на Африканському напрямку.

Але поки що незрозуміло чи зможе Білоусов особисто стати "ключовою фігурою", адже "Африканський корпус" залишається під командуванням колишніх партнерів (і вихідців із) ПВК "Вагнер" та під опікою ГУ ГШ.