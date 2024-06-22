Транскордонний вогонь між Ізраїлем і "Хезболлою" значно збільшився останніми тижнями. Нещодавно спеціальний представник американського президента відвідав Ізраїль і Ліван у пошуках зменшення напруги.

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Тривожні сигнали наближення нової війни

У Єрусалимі вже підкреслюють, що Ізраїль може змінити правила гри у своїх взаєминах із Ліваном та "Хезболлою", а міністр закордонних справ Ізраїлю навіть підкреслив, що організація може бути знищена Ізраїлем після того, як завершиться війна у Газі.

Таким чином дійсно створюється можливість для того, що сполохне нова набагато більш широкомасштабна війна на Близькому Сході. Треба усвідомлювати, що "Хезболла" відрізняється від терористичної організації ХАМАС (яка і досі продовжує контролювати частину Сектора Гази) значно більшим воєнним арсеналом і можливістю завдати шкоди єврейській державі.

Війна з "Хезболлою" вигідна щонайменше кільком країнам

У "Хезболли" набагато тісніші й серйозніші ідеологічні взаємини з Іраном. У випадку з ХАМАС, Іран використовує цю терористичну організацію як власну проксі-армію, але не має до неї жодних сентиментів.

А ось "Хезболла" – це головна шиїтська армія ісламської республіки у Лівані. Тегеран зацікавлений в тому, щоб "Хезболла" зберегла свої позиції у ліванській державі як найголовніший інструмент впливу на цю країну. А також для дестабілізації ситуації у сусідньому Ізраїлі й для контролю ситуації у сусідній Сирії.

До слова, послаблення позицій "Хезболли" в Лівані це ще й послаблення позицій Асада у Сирії. А в цьому вже не зацікавлені не тільки Іран, але й Росія, яка також зберігає досить серйозні позиції впливу у Сирії й вважає цю країну своїм інструментом створення напруги на Близькому Сході.

Разом із цим потрібно усвідомлювати, що Путін був би зацікавлений у такій ескалації на Близькому Сході і це також прекрасно усвідомлюють у Сполучених Штатах. Саме напад ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня минулого року дозволив Путіну сподіватися, що увага Заходу буде зосереджена тепер насамперед на Близькому Сході, і не буде такої серйозної концентрації цивілізованого світу на війні Росії проти України.

Можна сказати, що Путін не прорахувався у своїх аналізах ситуації, яка виникла після початку війни на Близькому Сході.

Дійсно, ця війна стала відволікаючим фактором для російсько-української війни й вагомим фактором внутрішньополітичного впливу у самих США, адже через відсутність можливості розв'язати цю війну Байден ризикує програти президентські вибори своєму головному опоненту Дональду Трампу.

Наразі ХАМАС, Іран, Росія і, ймовірно Китай не зацікавлені у мирі принаймні до президентських виборів у Сполучених Штатах.

Антизахідна вість, яка сформована для того, щоб дестабілізувати цивілізований світ і допомогти диктатурам зайняти більш серйозне місце на політичній арені нашої планети, буде зацікавлена у новій великій війні на Близькому Сході.

А єврейська держава, атакована "Хезболлою" зі значно більшою жорсткістю, ніж це було до цього, не матиме ніякого іншого вибору, як оборонятися і намагатися знищити впливи "Хезболли" на території Лівану.

Виходить, що люди, які розуміють негативний розвиток ситуації, не можуть нічого зробити, коли терористичний Інтернаціонал мобілізується і готується до нових руйнівних війн в регіоні. Якщо американські зусилля не закінчаться якимось позитивним результатом – на Близькому Сході вже найближчими місяцями, якщо не тижнями, може виникнути ще одна руйнівна війна.

Ця війна буде відбуватися паралельно з війною Росії проти України й війною, яка зараз відбувається на території Сектора Гази. І це вже буде новою реальністю, в якій ми житимемо. В реальності цілої купи війн.