Найголовніша проблема плану

Дональд Трамп нібито позитивно відреагував на пропозиції своїх радників. Згідно з планом Келлога і Флейца, перемовини мають відбуватися з урахуванням чинної лінії фронту, а Україна при цьому не зобов'язана погоджуватися з тим, що Росія має юридичне право на окуповані території.

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Флейц у розмові з журналістами Reuters висловив сумніви у тому, що Україна зможе у найближчому майбутньому повернути собі контроль над окупованими територіями. "Ми побоюємося того, що ця війна перетворилася на війну на винищення і в ній загине ціла генерація молодих людей", – підкреслив колишній соратник Трампа.

Залишається відкритим інше питання – а хто сказав, що на цей план погодиться Владімір Путін? Автори плану кажуть, що якщо Росія відмовиться від перемовин з Україною, то США посилять військову підтримку України. У плані мовиться, що для досягнення справжнього миру США доведеться дуже серйозно озброїти Україну і забезпечити їй додаткові гарантії безпеки.

Мені здається, що якраз у цих пропозиціях колишніх радників Трампа і є найголовніша проблема плану. Питання не в тому, щоб примусити Україну до перемовин з Росією про припинення вогню навіть на чинній лінії зіткнення. Питання в тому, що це невигідно Путіну.

Ми знаємо, на яких умовах агресор готовий піти на тимчасове припинення вогню – це юридичне визнання права Росії на окуповані території. Путін навіть каже, що війська України мають залишити території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, які зараз перебувають під контролем України. Про припинення вогню на сьогоднішній лінії зіткнення з погляду Путіна і мови не може йти. За його версією історії, це Україна окупує російські регіони. Він вирішив, що може записати області України до конституції Росії.

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Ще один важливий момент для Путіна – це фактичне перетворення України на державу, яку буде легко завоювати наступними роками навіть, якщо вогонь припинять сьогодні. Мовиться не тільки про можливість вступу України до НАТО.

Можна уявити, що Джо Байден або Дональд Трамп будуть готові пожертвувати інтеграцією України в обмін на її озброєний нейтралітет, тобто перетворення України на державу, армія якої може завдати серйозної шкоди Росії й збільшити втрати росіян у разі нової агресії в геометричній прогресії.

Абсолютно ілюзорний, нежиттєздатний документ

Однак вся тактика Путіна пов'язана з тим, щоб запобігти таким жертвам і поставити під сумнів саму можливість поразки російської армії у разі повторного нападу на Україну. Для цього Путіну потрібна гарантія демілітаризації України, тобто узгодження з Росією параметрів збройних сил, які будуть перебувати в Україні, з постійною російською інспекцією.

Можна сказати, що це саме ті пропозиції, які Росія висувала Україні під час перемови у Стамбулі. Нема жодних ознак того, що у Кремлі планують відмовлятися від цих умов.

Коли Путін говорить про "денацифікацію", то має на увазі створення в Україні маріонеткового режиму, який буде виконувати всі забаганки агресора і підготує Україну до м'якого входження до складу Росії. Уявити собі, що Путін погодиться на таке припинення вогню, за умов якого у нього залишиться контроль над невеликою частиною української території, а на іншій частині території буде продовжуватися ефективне будівництво ЗСУ, – неможливо.

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Путін навряд чи погодиться з пропозиціями Трампа навіть якщо президент США переконає Володимира Зеленського у необхідності перемовин з Росією. То що тоді залишається говорити про план радників Трампа?

Лише те, що це абсолютно ілюзорний, нежиттєздатний документ, який складений людьми, що абсолютно не розуміють справжніх цілей Росії, не усвідомлюють, що головною політичною метою Путіна є відновлення Росії у кордонах 1991 року і послаблення Заходу.

План Трампа може завершитися виключно черговим дипломатичним фіаско, і політику доведеться озброювати Україну для подальшої багаторічної війни на виснаження з Росією.

Реальний шлях до війни полягав для Путіна у тому, що він вірив, що Захід не буде допомагати Україні, а реальний шлях до миру для Путіна – це усвідомлення, що Захід готовий до війни на виснаження Росії. Тільки тоді можна уявити, що Путін погодиться на перемовини з Україною, які створять можливості безпечного існування для України.