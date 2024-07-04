Несмотря на одну из основных целей Парижского соглашения, а именно приложение усилий по ограничению роста температуры до +1,5 градуса от доиндустриальных уровней, средняя глобальная температура уже выросла на 1,1 градуса. Вероятнее всего, она продолжит расти и в дальнейшем.
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По словам директора Службы по изменению климата Copernicus Карла Буонтемпо, климат реагирует на фактическую концентрацию парниковых газов в атмосфере. Если нам не удастся их стабилизировать, мы неизбежно столкнемся с новыми глобальными температурными рекордами и их последствиями.
Ситуация с повышением температуры воздуха в Украине и мире
Уже в начале года специалистам из Copernicus стало понятно, что 2024 год будет одним из самых жарких в истории. Во всем мире температура января была на 0,7 градуса теплее, чем в среднем за январь 1990 – 2020 годов, и на 0,12 градуса теплее, чем предыдущий рекорд, установленный в 2020 году.
Январь также отличился аномальными показателями на термометрах как для зимы.
В Киеве конец месяца выдался чрезмерно теплым, а последние трое суток января побили температурные рекорды. По данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, минимальная температура воздуха в столице оказалась самой теплой для этого дня, потому что не опустилась ниже +4,9 градуса. Максимальная температура воздуха достигла +10,5 градуса, что на 3 градуса выше предыдущего рекордного показателя 2020 года.
Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этого дня и составила 6,9 градуса, что превысило предыдущий рекордный показатель того же 2020 года на 1,6 градуса, а климатическую норму – на 8,6 градуса. По многолетним показателям такая температура воздуха соответствует 1 апрелю.
Самые теплые месяцы за всю историю
По данным Copernicus, февраль 2024 года стал самым теплым за весь период наблюдений. Во всем мире температура февраля была на 0,81 градуса выше, чем в среднем за февраль 1990 – 2020 годов и на 0,12 градуса выше рекорда 2016 года.
В Европе, особенно на востоке, также было значительно теплее, чем обычно. В Румынии и на Западе Украины были зафиксированы рекордные показатели температуры, в частности во Львове воздух прогрелся +17,8 градуса.
В начале февраля несколько температурных рекордов были в Киеве. Максимальная температура воздуха достигла +9,7 градуса, а среднесуточная составляла +6,9 градуса, что соответствует температуре 1 апреля. В конце месяца градусники термометров снова поднялись: 29 февраля максимальная температура достигла +12,1 градуса, что на 2,8 градуса выше рекорда 2008 года.
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Повышение температуры воздуха также фиксировалось и в других городах Украины, как, например, во Львове. По данным Львовского регионального центра по гидрометеорологии, 27 февраля, зафиксировали +17,8 градуса, что является рекордно высокой температурой для этого дня.
Март 2024 года также был теплее во всем мире, чем любой предыдущий март в записи данных. Во всем мире температура марта была на 0,73 градуса теплее, чем в среднем за март 1990 – 2020 годов и на 0,1 градуса теплее чем предыдущий рекорд, установленный в 2016 году.
Относительно показателей температуры воздуха в Украине, то в Киеве холоднее всего было 8 марта, когда минимальная температура снизилась под утро до -4,8 градуса. Теплее всего было 31 марта, когда максимальная температура повысилась до +25,3 градуса, что является более характерной температурой воздуха для конца мая.
В 17 украинских регионах – новые температурные рекорды
Апрель 2024 года также стал самым теплым за историю наблюдений. Во всем мире температура апреля была на 0,67 градуса выше. Начало апреля выдалось аномально теплым и в Украине. Сразу в 17 украинских регионах были побиты температурные рекорды – воздух прогревался до +29 градусов. При этом, сильнее всего это было заметно в западной части Украины:
- в Луцке было зафиксировано +26,4 градуса,
- во Львове – +25,9 градуса;
- в Ужгороде – +27,3 градуса;
- в Черновцах – +29,1 градуса.
В столице показатели среднемесячной температуры воздуха апреля составили +12,8 градуса, что выше климатической нормы на 2,8 градуса. При этом, уже начиная с 1 апреля синоптики отметили три рекорда. Минимальная температура воздуха в Киеве не опустилась ниже +10,4 градуса, а максимальная достигла +24,6 градуса, одновременно среднесуточная температура воздуха составила 17,3 градуса. В городе с 1 по 11 апреля зафиксировали 13 температурных рекордов.
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Май 2024 года также был теплее во всем мире, чем любой предыдущий май в рекорде данных. Температура в этом месяце была на 0,65 градусов выше.
Для Украины май также был более жарким, чем обычно. Среднемесячная температура воздуха в Киеве составила +16,3 градуса, что выше климатической нормы на +0,5 градуса. Холоднее всего было 14 мая – под утро столбики термометров опустились до +2,9 градуса, а теплее всего – 22 мая – +28 градусов.
Последствия повышения температуры воздуха
Повышение температуры воздуха уже невозможно не почувствовать, а количество температурных рекордов, вероятнее всего, будет только расти. Так какие последствия могут нас постигнуть, если ситуация не изменится?
- Повышение уровня моря. Под угрозой затопления окажутся некоторые украинские населенные пункты. Полное затопление грозит таким городам, как Вилково и Щелкино, частичное – Одессе, Херсону, Мариуполю и Бердянску.
- Влияние на природные ареалы растений и животных. Из-за климатических изменений, некоторые растения и животные могут отступать севернее или исчезнуть вообще. К тому же изменение температурных режимов непосредственно влияет на фазы развития растений: раннее цветение, созревания и т.д., что будет создавать новые вызовы для аграриев в Украине.
- Испарение воды из почвы и водоемов. Это может привести к уменьшению объема воды в реках, озерах и водохранилищах или вызвать их полное высыхание.
- Также повышение температуры воздуха негативно влияет на самочувствие и здоровье людей. Из-за влияния высоких температур у человека могут быть: снижение артериального давления, головная боль, одышка, ослабление работы желудочно-кишечного тракта, тошнота и тому подобное.
Ежемесячно устанавливаются новые температурные рекорды, и это, к сожалению, будет продолжаться. Чтобы уменьшить негативное влияние на глобальную климатическую ситуацию мы должны как минимум уменьшить потребление ископаемого топлива, используемого в энергетическом секторе и отдавать предпочтение возобновляемым источникам энергии (ВИЭ). Именно энергетический сектор является крупнейшим источником парниковых газов и отвечает за около 64% выбросов парниковых газов в Украине.
Не менее важно сохранять, а также увеличивать природные территории, ведь они служат лучшими поглотителями парниковых газов.