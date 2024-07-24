Про це в етері 24 Каналу сказав майор ЗСУ, заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін. Він припустив, що впливає на зміну ставлення цивільних до війни.

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Що не так з позицією цивільних

Водночас заступник командира Третьої штурмової бригади зауважив, що стан військових не змінився за цей час. Ба більше, він лише укріпився, став непохитним й зрозумілим.

Настроями цивільних легко жонглювати за допомогою інформаційної роботи. На жаль, цю інформаційну роботу широко розгорнув ворог. Українці на все це ведуться,

– мовив Жорін.

За його словами, сьогодні є відчуття, що для цивільних вже не є великою проблемою, наприклад, втрата населених пунктів. Цивільні починають сприймати це просто як новини й чекають, коли все закінчиться, але є погана новина для тих, хто так думає, у тому, що без них все не закінчиться.

"Якщо ми хочемо перемогу, то треба, щоб всі були залучені й всі над цим працювали, і якщо Україна зазнає поразки, то так само поразка прийде й до тих, хто не брав жодної участі", – додав майор ЗСУ.