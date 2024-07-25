Таким образом общее количество безвозвратных потерь российской армии в военных составило 571 350 солдат страны-агрессора. Кроме того, наши защитники ликвидировали сотни единиц российской техники.
Интересно 11 танков, 45 бронемашин: защитники отбили один из крупнейших штурмов россиян возле Курахово
Какие потери имеет враг на 25 июля 2024 года
Украинские воины с начала полномасштабного вторжения России сожгли сотни тысяч единиц вражеской техники. В частности:
- танков – 8 313 (+11) единиц;
- боевых бронированных машин – 16 039 (+26) единиц;
- артиллерийских систем – 15 804 (+45) единиц;
- РСЗО – 1 125 (+0) единиц;
- средства ПВО – 904 (+2) единицы;
- самолетов – 363 (+0) единиц;
- вертолетов – 326 (+0) единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 12 610 (+66) единиц;
- крылатые ракеты – 2 402 (+0) единиц;
- корабли/катера – 28 (+0) единиц;
- подводные лодки – 1 (+0) единиц;
- автомобильная техника и автоцистерны – 21 358 (+79) единиц;
- специальная техника – 2 661 (+11) единиц;
Потери врага по состоянию на 25 июля 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ
К слову, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью журналистам The Guardian заявлял, что потери Кремля втрое больше украинских. А на отдельных направлениях эти значения у врага "даже больше".