В городе объявили воздушную тревогу после того, как Воздушные силы Румынии зафиксировали несколько дронов, приближающихся к границе.

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В Румынии слышали взрывы

Около 02:10 силы обороны Румынии заметили несколько дронов, приближающихся к северному району уезда Тулча. Через 10 минут после этого Генеральная инспекция по чрезвычайным ситуациям объявила там воздушную тревогу.

На самом деле воздушную тревогу в Тулче объявляют каждый раз, когда Россия атакует украинские порты на Дунае. Ведь это совсем близко.

Однако в тот вечер ряд жителей города слышали взрывы. В частности 10 взволнованных людей позвонили из-за этого в полицию.

В 03:46 в Румынии объявили об отбое воздушной тревоги.

Между тем мониторинговые каналы публикуют видео со взрывами и информацией о том, что российский дрон якобы упал в румынском селе Плауру. Оно расположено через реку Дунай от Измаила Одесской области.

Комментариев от румынской или украинской стороны по этой информации пока нет.