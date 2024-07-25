Во время ночной атаки дронами-камикадзе по Украине в румынском городе Тульча над Дунаем объявляли воздушную тревогу. Это происходило вторую ночь подряд.

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Румыния не является целью

Ночью с 24 на 25 июля примерно в 01:20 жители населенных пунктов в Румынии над Дунаем снова получили извещение RO-Alert с предупреждением о возможном падении обломков.

Территория нашей страны не является целью атак России, эти сообщения – для информирования населения о том, что обломки от уничтоженных беспилотников могут падать на территории Румынии, – объяснили в службе чрезвычайных ситуаций.

Всего в ночь на 25 июля Воздушные силы сбили 25 ударных беспилотных аппаратов. Россия запустила по нашей территории 38 "Шахедов". Силы противовоздушной обороны работали по целям.

В то же время три "Шахеды" были локально потеряны, когда пересекли границу с Румынией.