В Штатах заявили о полном доверии к действиям румынских властей. Соответствующее заявление во время брифинга сделал представитель Госдепа Мэтью Миллер, передает 24 Канал.

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Как в США комментируют инцидент с падением "Шахедов" в Румынии

США выразили готовность содействовать Румынии в расследовании инцидента с падением "Шахедов", которые Россия использует для атак на Украину.

Миллер подчеркнул, что правительство Румынии проводит расследование этого инцидента, и США полностью доверяют действиям румынской стороны.

Это расследование проводится румынскими властями. Очевидно, что это происходит на их территории. Если бы они обратились к нам с просьбой о каком-либо сотрудничестве, мы, конечно, были бы готовы это сделать,

– сказал Миллер.

Заметим, что уже днем 25 июля глава румынского МИД подтвердила информацию, что на территории ее страны были обнаружены обломки "Шахедов". Она добавила, что Румыния проинформировала об инциденте своих союзников.