Это село расположено прямо напротив Измаила, куда ночью 25 июля оккупанты и направили свои беспилотники. Всего на территорию Румынии могло залететь 3 "Шахеды".

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В Румынии могли обнаружить фрагменты российских "Шахедов"

Источники в армии официально подтвердили румынским журналистам, что военнослужащие, выполняя приказ исследовать место возможного падения беспилотников на территории жудца Тульча, обнаружили металлические фрагменты, которые, вероятно, являются остатками российских беспилотников.

Как сообщается, обломки находились в непосредственной близости от села Плауру, что на румынском побережье напротив украинского Измаила.

Где расположено село Плауру: смотрите на карте

К слову, Воздушные силы сообщали, что три "Шахеды" локально потеряны после пересечения государственной границы с Румынией во время ночной атаки. Вражеские дроны-камикадзе пересекли украинско-румынскую границу из Одесской области.

Кроме того, во время ночной атаки дронами-камикадзе по Украине в румынском жудце Тульча над Дунаем объявляли воздушную тревогу. В службе по чрезвычайным ситуациям заявляли, что территория страны не является целью атак России.