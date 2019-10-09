Дело о принудительном выдворении Саакашвили передали ГБР

Расследовать уголовное дело о незаконном выдворении украинского гражданина, бывшего председателя Одесской ОГА Михаила Саакашвили с территории Украины, будет Государственное бюро расследований.

Об этом объявил главный военный прокурор Украины Виктор Чумак в интервью радио НВ.

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Чтобы даже никто не подумал о конфликте интересов, дело зарегистрировано Виталием Каско, передано для расследования в ГБР, а процессуальное руководство будет осуществлять подразделение, подчиненное уже сегодня Трепаку,

– рассказал представитель государственного обвинения.

Так Чумак прокомментировал регистрацию Главной военной прокуратурой дела по заявлению Саакашвили отметив, что подчиненное ему ведомство больше не будет расследовать несвойственные ему дела.

ГПУ открыла производство о возможном злоупотреблении при выдворении украинского гражданина Михаила Саакашвили с территории Украины 7 октября. Прокуратура подозревает, что в этой ситуации могли иметь место злоупотребления властью и служебным положением со стороны организаторов реадмиссии.

Что такое реадмиссия?Реадмиссия – это, фактически, аналог экстрадиции. Единственная разница в том, что при экстрадиции лицо отправляют в страны, с которой он происходит или где против него открыто уголовное производство, а в случае реадмиссии – на территорию того государства, откуда он в последний раз пересекал границу.

Как происходило выдворение Саакашвили

В 2015 году тогдашний президент Украины Петр Порошенко подписал предоставление Михаилу Саакашвили украинского гражданства. Тогда третий президент Грузии возглавил Одесскую ОГА.

Вскоре после конфликта с Порошенко Саакашвили подал в отставку и начал самостоятельную политическую деятельность в Украине – в оппозиции к пятому президенту.

В 2017 году Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Основанием для этого стали якобы недостоверные данные, указанные в анкете при получении гражданства. Именно лишение гражданства произошло с нарушением украинского гражданства – гражданина Украины нельзя лишать украинского гражданства, если оно у него единственное. По словам самого Саакашвили, тогда он имел только украинский паспорт.

После потери гражданства Михаил Саакашвили выехал в Польшу, а затем заявил, что возвращается. Тогда вместе с его сторонниками состоялся так называемый прорыв границы. Как об этом говорил сам Саакашвили, он "перешел границу на руках украинского народа".

В феврале 2018 года третьего президента Грузии задержали в Киеве и осуществили его реадмиссию в Польшу.

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