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      Дело о принудительном выдворении Саакашвили передали ГБР

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      Михаил Саакашвили
      Михаил Саакашвили / bukinfo

      Расследовать уголовное дело о незаконном выдворении украинского гражданина, бывшего председателя Одесской ОГА Михаила Саакашвили с территории Украины, будет Государственное бюро расследований.

      Об этом объявил главный военный прокурор Украины Виктор Чумак в интервью радио НВ.

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      Чтобы даже никто не подумал о конфликте интересов, дело зарегистрировано Виталием Каско, передано для расследования в ГБР, а процессуальное руководство будет осуществлять подразделение, подчиненное уже сегодня Трепаку,
      – рассказал представитель государственного обвинения.

      Так Чумак прокомментировал регистрацию Главной военной прокуратурой дела по заявлению Саакашвили отметив, что подчиненное ему ведомство больше не будет расследовать несвойственные ему дела.

      ГПУ открыла производство о возможном злоупотреблении при выдворении украинского гражданина Михаила Саакашвили с территории Украины 7 октября. Прокуратура подозревает, что в этой ситуации могли иметь место злоупотребления властью и служебным положением со стороны организаторов реадмиссии.

      Что такое реадмиссия?Реадмиссия – это, фактически, аналог экстрадиции. Единственная разница в том, что при экстрадиции лицо отправляют в страны, с которой он происходит или где против него открыто уголовное производство, а в случае реадмиссии – на территорию того государства, откуда он в последний раз пересекал границу.

      Как происходило выдворение Саакашвили

      В 2015 году тогдашний президент Украины Петр Порошенко подписал предоставление Михаилу Саакашвили украинского гражданства. Тогда третий президент Грузии возглавил Одесскую ОГА.

      Вскоре после конфликта с Порошенко Саакашвили подал в отставку и начал самостоятельную политическую деятельность в Украине – в оппозиции к пятому президенту.

      В 2017 году Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Основанием для этого стали якобы недостоверные данные, указанные в анкете при получении гражданства. Именно лишение гражданства произошло с нарушением украинского гражданства – гражданина Украины нельзя лишать украинского гражданства, если оно у него единственное. По словам самого Саакашвили, тогда он имел только украинский паспорт.

      После потери гражданства Михаил Саакашвили выехал в Польшу, а затем заявил, что возвращается. Тогда вместе с его сторонниками состоялся так называемый прорыв границы. Как об этом говорил сам Саакашвили, он "перешел границу на руках украинского народа".

      В феврале 2018 года третьего президента Грузии задержали в Киеве и осуществили его реадмиссию в Польшу.

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      Автор: Михаил Года
      Теги: Новости политики Новости Украины Михаил Саакашвили Государственное бюро расследований
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