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      Справу про примусове видворення Саакашвілі передали ДБР

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      Міхеїл Саакашвілі
      Міхеїл Саакашвілі / bukinfo

      Розслідувати кримінальну справу про незаконне видворення українського громадянина, колишнього голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі з території України, буде Державне бюро розслідувань.

      Про це оголосив головний військовий прокурор України Віктор Чумак в інтерв'ю радіо НВ.

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      Щоб навіть ніхто не подумав про конфлікт інтересів, справа зареєстрована Віталієм Касько, передана для розслідування до ДБР, а процесуальне керівництво буде здійснювати підрозділ, який підпорядкований уже сьогодні Трепаку,
      – розповів представник державного обвинувачення.

      Так Чумак прокоментував реєстрацію Головною військовою прокуратурою справи за заявою Саакашвілі зазначивши, що підпорядковане йому відомство надалі не буде розслідувати невластиві йому справи.

      ГПУ відкрила провадження про можливе зловживання при видворенні українського громадянина Міхеїла Саакашвілі з території України 7 жовтня. Прокуратура підозрює, що у цій ситуації могли мати місце зловживання владою та службовим становищем з боку організаторів реадмісії.

      Що таке реадмісія?Реадмісія – це, фактично, аналог екстрадиції. Єдина різниця у тому, що при екстрадиції особу відправляють до держави, з якої він походить або де проти нього відкрите кримінальне провадження, а у випадку реадмісії – на територію тої держави, звідки він востаннє перетинав кордон.

      Як відбувалося видворення Саакашвілі

      У 2015 році тогочасний президент України Петро Порошенко підписав указ про надання Міхеїлу Саакашвілі українського громадянства. Тоді третій президент Грузії очолив Одеську ОДА.

      Згодом після конфлікту з Порошенком Саакашвілі подав у відставку та розпочав самостійну політичну діяльність в Україні – в опозиції до п'ятого президента.

      У 2017 році Порошенко позбавив Саакашвілі українського громадянства. Підставою для цього стали буцімто недостовірні дані, вказані в анкеті при отриманні громадянства. Саме позбавлення громадянства відбулося з порушенням українського законодавства – громадянина України не можна позбавляти українського громадянства, якщо воно у нього єдине. За словами самого Саакашвілі, тоді він мав лише український паспорт.

      Після втрати громадянства Міхеїл Саакашвілі виїхав до Польщі, а згодом заявив, що повертається. Тоді разом з його прихильниками відбувся так званий прорив кордону. Як про це говорив сам Саакашвілі, він " перейшов кордон на руках українського народу".

      У лютому 2018 року третього президента Грузії затримали у Києві та здійснили його реадмісію до Польщі.

      Варто глянути: Найцікавіші факти з біографії Міхеїла Саакашвілі

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      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини політики Новини України Міхеїл Саакашвілі Державне бюро розслідувань
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