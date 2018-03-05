Годовщина смерти Сталина: какой след оставил советский тиран

65 лет назад, 5 марта 1953 года, умер Иосиф Джугашвили, более известный как Сталин. Этим человеком восхищались в СССР, этого человека восхваляет современная российская пропаганда, однако в украинской истории он оставил кровавый след.

Как умирал Сталин Сталин захватил власть в СССР в начале 20-х годов XX века. Некоторые историки предполагают, что именно он причастен к смерти предыдущего вождя Владимира Ленина. В итоге этот тиран руководил страной около 30 лет и позиционировал себя как победитель во всех сферах, в том числе и во Второй мировой, точнее в Великой отечественной, как назвала советская пропаганда небольшой период противостояния Союза с нацистской Германией. Кроме того, бывший советский лидер запомнился жестоким уничтожением всех неудобных людей как среди верхушки, так и среди простого народа. Читайте также: 8 марта: какова истинная история этого праздника – Клара Цеткин, евреи и проститутки Но умирал Сталин вовсе не как великий человек и вождь могущественного государства. За день до смерти тогдашний руководитель СССР пригласил на ужин, которій состоялся на ближней даче, своих ближайших соратников Берия, Булганина, Маленкова и Хрущева. По воспоминаниям последнего, тогда Сталин чувствовал себя хорошо и имел прекрасное настроение. Однако уже 1 марта его тело обнаружил телохранитель на полу столовой вблизи столике с телефонами. Сталин был в пижаме и лежал в луже собственной мочи. Его перенесли на диван, чтобы он мог оправиться: глаза политика были открытыми, а дыхание учащенным.



Георгий Маленков, Лаврентий Берия, Хрущев и Иосиф Сталин "Все, что происходило дальше, в объяснениях разных людей было описано по-разному. Ясно одно, что было сообщено Игнатьеву, который возглавлял Министерство государственной безопасности. Иногда считают, что перед смертью Сталина все концы сводились к Берии – это не так. Игнатьев доложил в свою очередь Берии, Маленкову, Хрущеву. Эти люди приезжали, уезжали, было несколько визитов. Причем есть интересная деталь: охрана потом вспоминает, что когда Маленков впервые подходил к дивану, на котором лежал Сталин, он шел на цыпочках, но у него были новые туфли, которые скрипели. Тогда он снял туфли, взял их под мышку и в таком виде подошел к телу еще живого Сталина, пытаясь проверить, как тот себя чувствует. Врачей вызвали только вечером 2 марта, и они сразу определили, что это был массивный инсульт. Даже сегодня это заболевание трудно вылечить", – рассказывал в свое время историк-публицист Рафаэль Гусейнов в эфире "Радио Свобода". Так, по свидетельству кардиолога, профессора Павла Лукомского, правая рука вождя не функционировала, как и парализованная левая нога, и он также не мог говорить. Врачи делали все возможное, чтобы улучшить дыхание и кровообращение, но положительная динамика не наблюдалась и Сталину становилось еще хуже: поднялось давление, появилась аритмия, хотя иногда были слабые проблески сознания. О болезни и состояние своего руководителя Советский Союз узнал 4 марта, когда об этом сообщили по радио 4 марта, а уже 5 числа сердца "вождя народов" перестало биться. Читайте также: Почему "Смерть Сталина" – это почти "Смерть Путина" Заметим, что тогда все лучшие медики СССР сидели в тюрьмах, в том числе даже личный врач Сталина академик Виноградов, и поэтому советского лидера в те дни осматривали только те, кто остался на свободе. Также, по мнению историков, его состояние начало ухудшаться еще в 1946 году, поскольку поведение, так и графики тогдашнего хозяина Кремля существенно изменились. На здоровье Сталина мог повлиять и резкий отказ от табака, а курил он до этого около 50 лет. Похороны Сталина состоялся 9 марта. Тогда на этот траурное мероприятие собралась не только огромное количество простого народа, но и силовиков. Поэтому, не обошлось без инцидентов – в районе Трубной площади образовалась давка, в которой, по разным данным, погибло от нескольких сотен до нескольких тысяч человек. Сама же процессия прошла от Дома Союзов к Мавзолею, а за гробом шли члены Президиума ЦК КПСС, семья, члены и кандидаты в члены ЦК, депутаты Верховного Совета СССР, руководители делегаций братских компартий и почетный военный эскорт. Тело Сталина было помещено на всеобщее обозрение в Мавзолей Ленина, который затем был переименован в "Мавзолей В. И. Ленина и И. В. Сталина".

Похороны Сталина: видео американского майора Манхофа

Сталин и Украина Советский диктатор однозначно оставил кровавый след в украинской истории. В течение 30-х годов Сталин не только уничтожил украинское крестьянство – по разным подсчетам, в результате Голодомора 1932-33 погибли от 3,3 до 4,5 миллиона украинцев, но и оказывал давление на украинскую интеллигенцию – некоторые ученые и художники были вынуждены эмигрировать, а остальные (более 650 тысяч человек) подверглись жутким репрессиям. "Террор широко использовался как средство советизации Западной Украины после ее инкорпорации в состав УССР осенью 1939 г.. На присоединенных землях в течение 1939-1941 годов было осуществлено три спецоперации по массовой депортации представителей "классово враждебных групп" в основном поляков и украинцев. В общем репрессии охватили 1,2 миллиона человек (из них украинцев – до 500 тысяч), то есть до 10 процентов местного населения. Американский историк Ян Грос подсчитал, что на территории Западной Украины от репрессий погибло в 3-4 раза больше местного населения, чем на оккупированной немцами части Польши, которая по площади была вдвое больше. На западных землях, как и на восточных, было установлена однопартийная политическая система, осуществлена национализация промышленности, а в итоге и коллективизация крестьянских хозяйств. Несколько позже, после Второй мировой войны, власть ликвидировала Украинскую греко-католическую церковь. "Воссоединение" сопровождалось унификацией населения по этническому признаку. С территории Восточной Галиции, Волыни и Северной Буковины в Германию было выселено более 160 тысяч немцев-колонистов. В Румынию отправлено 200 тысяч румын, зато с оккупированных польских земель и Румынии на советскую территорию переселено несколько десятков тысяч евреев", – рассказал Владислав Верстюк. Уничтожение украинского населения происходило и во время и после Второй мировой войны. Так, в 1946-1947 годах произошел третий Голодомор в украинской истории, в результате которого погибло около миллиона человек. Такими жестокими методами, а именно отбирая у крестьян хлеб, Сталин и вся советская власть хотели восстановить разрушенную войной страну. А уже в конце 40-х – начале 50-х годов страшный удар получили украинские литература и культура – органы цензуры обязали библиотечных работников изъять из открытых фондов 1,1 миллиона экземпляров "политически вредной" литературы, а сами писатели получали тюремные сроки от 15 до 25 лет лишения свободы. Всего в послевоенные годы было репрессировано 200 из 240 членов Союза писателей Украины, и количество осужденных постоянно росло до смерти Сталина. Читайте также: Онтарио, Рим, Россия: где Голодомор считают геноцидом



Сталинские репрессии

Что касается начала самого военного конфликта, то современные историки в этом также обвиняют Сталина, который пытался разделить мир с Гитлером. Даже начал свое участие во Второй мировой СССР на стороне нацистов и по договоренности с ними оккупировал часть Польша и аннексировал Буковину, Молдавию и Бессарабию, которые тогда принадлежали Румынии. Однако отношения между Германией и СССР ухудшились в 1941 году, когда первые начали бомбить советские города и открыто напали.. В связи с этим советское правительство дало указание местным органам власти и парторганизациям уничтожать все, что не удалось эвакуировать: оборудование заводов, фабрик, колхозную технику, инвентарь, жечь хлеб, сельскохозяйственную растительность. Так, во время эвакуации советская власть подорвала Днепрогэс в Запорожье, в тогдашнем Днепропетровске был взорван хлебокомбинат вместе с рабочими, в Одессе при отступлении Красной Армии были затоплены приморские кварталы вместе с жителями, а раненых красноармейцев сбросили в море вместе с санитарными машинами, из Харькова в свою очередь вывезли представителей интеллигенции, чтобы сжечь в закрытом доме, а в Умани живыми замуровывали людей в погребе. После же войны тех украинцев, кто попадал в плен к немцам, считали "врагами народа". Культ Сталина в России В последние годы в России благодаря ее президенту начинает возрождаться культ Сталина, хотя он совершил много кровавых преступлений и против русских в частности. Но в путинской России этого не замечают и начинают открывать не только музеи, но и мемориальные доски и различные монументы. За последние десять лет на территории нашей восточной соседки появилось около тридцати новеньких памятников тирану, последний из которых был установлен 9 мая 2017 года в Ставропольском крае. Кроме всего этого, российская пропаганда прославляет деятельность Сталина, как и весь Советский Союз, делая их едва ли не лучшим, что случалось в истории человечества. Создаются документальные передачи, фильмы, о Сталине говорят на ТВ. Подхватывает эти настроения и российская молодежь, которая скупает не только одежду с коммунистической символикой и другие вещи с изображением советских вождей, прежде всего со Сталиным, но и участвует в различных так называемых "первомайских демонстрациях", где заявляет, что хочет вернуть СССР. Также и поилтика самого Путина очень похожа на советскую. Читайте также: Сталин, Путин и кровавый террор: к чему приведут ошибки истории