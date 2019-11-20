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      Верховный суд признал, что Украина выдворила Саакашвили законно

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      Верховный суд признал законным выдворение Саакашвили в Польшу в 2018 году / 24 канал

      Верховный суд Украины оставил без удовлетворения кассационную жалобу экс-президента Грузии и экс-главы Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили. Он подал иск с требованием признать незаконным выдворение его в Польшу.

      Решение приняли в ходе судебного заседания 19 ноября, об этом сообщила пресс-служба Верховного суда на своей фейсбук-странице.

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      Саакашвили судился с Госпогранслужбой, Государственной миграционной службой и Министерством внутренних дел Украины. Экс-глава Одесской облгосадминистрации просил признать незаконным реадмиссию в Польшу 12 февраля 2018 года.

      Верховный суд оставил в силе решение судов предыдущих инстанций, которыми Саакашвили отказано в исковых требованиях,
      – говорится в сообщении.

      Что такое реадмиссия?Реадмиссия – это, фактически, аналог экстрадиции. Единственная разница в том, что при экстрадиции лицо отправляют в страну, с которой он родом или где против него открыто уголовное производство, а в случае реадмиссии – на территорию того государства, откуда он в последний раз пересекал границу.

      Как происходило выдворение Саакашвили

      • В 2015 году тогдашний президент Украины Петр Порошенко подписал указ о предоставлении Михаилу Саакашвили украинского гражданства. Тогда третий президент Грузии возглавил Одесскую ОГА.
      • Вскоре после конфликта с Порошенко Саакашвили подал в отставку и начал самостоятельную политическую деятельность в Украине – в оппозиции к пятому президенту.
      • В 2017 году Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Основанием для этого стали якобы недостоверные данные, указанные в анкете при получении гражданства. Тогда Саакашвили находился в США.

      10 сентября 2017 года Саакашвили пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, что сопровождалось противостоянием с пограничниками и правоохранителями. 22 сентября 2017 года Мостиский районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины. Как об этом говорил сам Саакашвили, он "перешел границу на руках украинского народа".

      • В феврале 2018 года третьего президента Грузии задержали в Киеве и осуществили его реадмиссию в Польшу.

      В МВД Украины объяснили, что согласно уже принятым судебным решениям Саакашвили находился на территории Украины незаконно, а потому с "соблюдением всех юридических формальностей было возвращено в страну, откуда прибыл, нарушая законодательство".

      • 28 мая 2019 года президент Украины Владимир Зеленский отменил решение своего предшественника о лишении Саакашвили гражданства Украины. Уже 29 мая Саакашвили вернулся в Украину.
      • В начале октября Саакашвили сообщил, что намерен пожаловаться на Порошенко в Генпрокуратуру из-за высылки из Украины в феврале 2018 года. Главная военная прокуратура открыла уголовное производство по заявлению Саакашвили о насильственных действиях и незаконном его перемещении через государственную границу Украины в Польшу в 2018 году.
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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Решение суда Судьи Саакашвили вернули украинское гражданство Михаил Саакашвили
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