Верховный суд признал, что Украина выдворила Саакашвили законно

Верховный суд Украины оставил без удовлетворения кассационную жалобу экс-президента Грузии и экс-главы Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили. Он подал иск с требованием признать незаконным выдворение его в Польшу.

Решение приняли в ходе судебного заседания 19 ноября, об этом сообщила пресс-служба Верховного суда на своей фейсбук-странице.

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Саакашвили судился с Госпогранслужбой, Государственной миграционной службой и Министерством внутренних дел Украины. Экс-глава Одесской облгосадминистрации просил признать незаконным реадмиссию в Польшу 12 февраля 2018 года.

Верховный суд оставил в силе решение судов предыдущих инстанций, которыми Саакашвили отказано в исковых требованиях,

– говорится в сообщении.

Что такое реадмиссия?Реадмиссия – это, фактически, аналог экстрадиции. Единственная разница в том, что при экстрадиции лицо отправляют в страну, с которой он родом или где против него открыто уголовное производство, а в случае реадмиссии – на территорию того государства, откуда он в последний раз пересекал границу.

Как происходило выдворение Саакашвили

В 2015 году тогдашний президент Украины Петр Порошенко подписал указ о предоставлении Михаилу Саакашвили украинского гражданства. Тогда третий президент Грузии возглавил Одесскую ОГА.

Тогда третий президент Грузии возглавил Одесскую ОГА. Вскоре после конфликта с Порошенко Саакашвили подал в отставку и начал самостоятельную политическую деятельность в Украине – в оппозиции к пятому президенту.

В 2017 году Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Основанием для этого стали якобы недостоверные данные, указанные в анкете при получении гражданства. Тогда Саакашвили находился в США.

10 сентября 2017 года Саакашвили пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, что сопровождалось противостоянием с пограничниками и правоохранителями. 22 сентября 2017 года Мостиский районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины. Как об этом говорил сам Саакашвили, он "перешел границу на руках украинского народа".

В феврале 2018 года третьего президента Грузии задержали в Киеве и осуществили его реадмиссию в Польшу.

В МВД Украины объяснили, что согласно уже принятым судебным решениям Саакашвили находился на территории Украины незаконно, а потому с "соблюдением всех юридических формальностей было возвращено в страну, откуда прибыл, нарушая законодательство".