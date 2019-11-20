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      Верховний суд визнав, що Україна видворила Саакашвілі законно

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      Верховний суд визнав законною висилку Саакашвілі до Польщі у 2018 році / 24 канал

      Верховний суд України залишив без задоволення касаційну скаргу експрезидента Грузії та ексголови Одеської облдержадміністрації Міхеїла Саакашвілі. Він подав позов із вимогою визнати незаконним видворення його в Польщу.

      Рішення прийняли під час судового засідання 19 листопада, про це повідомила пресслужба Верховного суду на своїй фейсбук-сторінці.

      Саашаквілі позивався до Держприкордонслужби, Державної міграційної служби та Міністерства внутрішніх справ України. Ексочільник Одеської облдержадміністрації просив визнати незаконним реадмісію до Польщі 12 лютого 2018 року. 

      Верховний суд залишив в силі рішення судів попередніх інстанцій, якими Саакашвілі відмовлено в позовних вимогах,
      – мовиться у повідомленні. 

      Новина доповнюється... 

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики
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