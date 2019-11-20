Верховний суд визнав, що Україна видворила Саакашвілі законно
Верховний суд України залишив без задоволення касаційну скаргу експрезидента Грузії та ексголови Одеської облдержадміністрації Міхеїла Саакашвілі. Він подав позов із вимогою визнати незаконним видворення його в Польщу.
Рішення прийняли під час судового засідання 19 листопада, про це повідомила пресслужба Верховного суду на своїй фейсбук-сторінці.
Саашаквілі позивався до Держприкордонслужби, Державної міграційної служби та Міністерства внутрішніх справ України. Ексочільник Одеської облдержадміністрації просив визнати незаконним реадмісію до Польщі 12 лютого 2018 року.
Верховний суд залишив в силі рішення судів попередніх інстанцій, якими Саакашвілі відмовлено в позовних вимогах,
– мовиться у повідомленні.
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