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      Саакашвили сожалеет, что покинул Грузию в 2013 году

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      Саакашвили: Я уехал из Грузии не потому, что боялся тюрьмы / umoloda.kiev.ua

      Третий президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что жалеет о решении покинуть родину в 2013 году. При этом, заверил он, Грузию покинул не из-за страха сесть в тюрьму, а из-за собственной усталости и усталости людей от него.

      Решение уехать из Грузии было принято для того, чтобы дать всем отдохнуть, объяснил Михаил Саакашвили в комментарии телеканалу Mtavari Arkhi.

      К слову: Верховный суд признал, что Украина выдворила Саакашвили законно

      Я ушел не из-за страха сесть за решетку. Вам известно, что и в Украине мне это грозило. Просто я ушел потому, что устал, а люди устали от меня. Впрочем оставить свою страну – это худший выход,
      – сказал третий президент Грузии.

      Почему Саакашвили покинул Грузию?
      Михаил Саакашвили был третьим президентом Грузии в течение двух каденций – в период с 2004 по 2013 годы. Стоит отметить, вполне успешным президентом, за время правления которого в государстве произошел целый ряд удачных и важных реформ.

      В 2013 году в Грузии началось уголовное преследование Саакашвили. В частности, его обвиняли в превышении служебных полномочий во времена президентства.

      В конце 2013 года выехал в Украину, где участвовал в Евромайдане. Впоследствии, после свержения режима Януковича уехал жить в США, но в 2015 году вернулся, получил украинское гражданство и стал председателем Одесской ОГА.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Грузии Новости Украины Михаил Саакашвили Новости политики
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