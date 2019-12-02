Саакашвілі шкодує, що покинув Грузію у 2013 році

Третій президент Грузії Міхеїл Саакашвілі заявив, що жаліє про рішення покинути батьківщину у 2013 році. При цьому, запевнив він, Грузію покинув не через страх сісти у в'язницю, а через власну втому і втому людей від нього.

Рішення поїхати з Грузії було ухвалене для того, щоб дати усім відпочити, пояснив Міхеїл Саакашвілі у коментарі телеканалу Mtavari Arkhi.

До слова: Верховний суд визнав, що Україна видворила Саакашвілі законно

Я пішов не через страх сісти за ґрати. Вам відомо, що і в Україні мені це загрожувало. Просто я пішов тому, що втомився, а люди втомилися від мене. Втім залишити свою країну – це найгірший вихід,

– сказав третій президент Грузії.

Чому Саакашвілі покинув Грузію?Міхеїл Саакашвілі був третім президентом Грузії протягом двох каденцій – у період з 2004 по 2013 роки. Варто зазначити, доволі успішним президентом, за час правління якого у державі відбулась ціла низка вдалих та важливих реформ.



У 2013 році у Грузії розпочалося кримінальне переслідування Саакашвілі. Зокрема, його звинувачували у перевищенні службових повноважень у часи президентства.



Наприкінці 2013 року виїхав до України, де брав участь у Євромайдані. Згодом, після повалення режиму Януковича поїхав жити до США, але у 2015 році повернувся, отримав українське громадянство та став головою Одеської ОДА.