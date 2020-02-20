Соратник Саакашвілі та ексглава МВС Грузії Мерабішвілі вийшов на волю після 7 років в’язниці
Колишній міністр внутрішніх справ Грузії Вано Мерабішвілі вийшов на волю після 7 років ув’язнення. Він відбував покарання за декількома справами у в’язниці у Тбілісі.
Затримали ексглаву МВС Грузії у 2013 році, відразу після програшу на виборах його соратника, колишнього президента країни Міхеїла Саакашвілі. Про це інформує "Грузия Online".
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Я задоволений, що не пішов на компроміс щодо себе самого... Я зберіг силу, енергію, надію, віру продовжувати боротьбу, щоб прибрати цей режим з Грузії. Даю гарантію, що за один рік цей режим буде завершено,
– сказав колишній урядовець після свого звільнення.
Чому Мерабішвілі перебував у в’язниці? Його затримали відразу після програшу на президентських виборах Міхеїла Саакашвілі. Мерабішвілі заарештували за підозрою у корупції. Вже у лютому 2014 року Кутаїський міський суд засудив його за перевищення службових повноважень, підкуп виборців і розтрату державних коштів.
Що ще відомо про Мерабішвілі:
- Він є одним із найуспішніших міністрів в уряді третього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі.
- Під час грузинських реформ він, як міністр внутрішніх справ, лише за день звільнив із ДАІ 14 тисяч поліцейських.
- На посаді прем’єра Грузії перебував з 4 липня по 25 жовтня 2012 року.
- У 2019 році Мерабішвілі відмовили в умовно-достроковому звільненні.