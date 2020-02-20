11:22
20 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ПОВЕРНЕННЯ УКРАЇНЦІВ З КИТАЮ БІЙ БІЛЯ ЗОЛОТОГО РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ КОРОНАВІРУС 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін попав на бабки. Росіяни будуть їсти мох
      Вєсті Кремля
      22:11, 19 лютого
      Вєсті.UA: У Андрія Богдана розбите серце. Розваги нардепів у Раді
      Вєсті.UA
      20:11, 19 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      ПОВЕРНЕННЯ УКРАЇНЦІВ З КИТАЮ БІЙ БІЛЯ ЗОЛОТОГО РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ КОРОНАВІРУС 2020

      Соратник Саакашвілі та ексглава МВС Грузії Мерабішвілі вийшов на волю після 7 років в’язниці

      -
      Вано Мерабішвілі разом із Міхеїлом Саакашвілі / Zn.ua

      Колишній міністр внутрішніх справ Грузії Вано Мерабішвілі вийшов на волю після 7 років ув’язнення. Він відбував покарання за декількома справами у в’язниці у Тбілісі.

      Затримали ексглаву МВС Грузії у 2013 році, відразу після програшу на виборах його соратника, колишнього президента країни Міхеїла Саакашвілі. Про це інформує "Грузия Online".

      Це цікаво: Саакашвілі шкодує, що покинув Грузію у 2013 році

      Я задоволений, що не пішов на компроміс щодо себе самого... Я зберіг силу, енергію, надію, віру продовжувати боротьбу, щоб прибрати цей режим з Грузії. Даю гарантію, що за один рік цей режим буде завершено,
      – сказав колишній урядовець після свого звільнення.

      Чому Мерабішвілі перебував у в’язниці? Його затримали відразу після програшу на президентських виборах Міхеїла Саакашвілі. Мерабішвілі заарештували за підозрою у корупції. Вже у лютому 2014 року Кутаїський міський суд засудив його за перевищення службових повноважень, підкуп виборців і розтрату державних коштів.

      Що ще відомо про Мерабішвілі:

      • Він є одним із найуспішніших міністрів в уряді третього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі.
      • Під час грузинських реформ він, як міністр внутрішніх справ, лише за день звільнив із ДАІ 14 тисяч поліцейських.
      • На посаді прем’єра Грузії перебував з 4 липня по 25 жовтня 2012 року.
      • У 2019 році Мерабішвілі відмовили в умовно-достроковому звільненні.
      Коронавірус з Китаю: останні новини
      сьогодні
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини політики Міхеїл Саакашвілі Новини Грузії
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 09:03 Вода в Крим: як її нестача впливає на окупацію півострова
      Ярослав Голобородько
      сьогодні , 06:02 Як Росія анексувала Крим: ретроспектива розгубленості і зради
      Настя Сукач
      18 лютого , 12:32 Топ-10 "трансферів" із футболу в покер
      17 лютого , 17:08 Наймогутніші компанії світу зосереджені не в Америці: думка мільярдера
      Тетяна Панасюк
      сьогодні , 08:40 "Доктрини Помпео", або Кремль програв війну зі США
      Андрій Піонтковський
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук