Соратник Саакашвілі та ексглава МВС Грузії Мерабішвілі вийшов на волю після 7 років в’язниці

Колишній міністр внутрішніх справ Грузії Вано Мерабішвілі вийшов на волю після 7 років ув’язнення. Він відбував покарання за декількома справами у в’язниці у Тбілісі.

Затримали ексглаву МВС Грузії у 2013 році, відразу після програшу на виборах його соратника, колишнього президента країни Міхеїла Саакашвілі. Про це інформує "Грузия Online".

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Я задоволений, що не пішов на компроміс щодо себе самого... Я зберіг силу, енергію, надію, віру продовжувати боротьбу, щоб прибрати цей режим з Грузії. Даю гарантію, що за один рік цей режим буде завершено,

– сказав колишній урядовець після свого звільнення.

Чому Мерабішвілі перебував у в’язниці? Його затримали відразу після програшу на президентських виборах Міхеїла Саакашвілі. Мерабішвілі заарештували за підозрою у корупції. Вже у лютому 2014 року Кутаїський міський суд засудив його за перевищення службових повноважень, підкуп виборців і розтрату державних коштів.

Що ще відомо про Мерабішвілі: