Саакашвілі може стати віцепрем'єром з питань реформ

Ексглаву Одеської ОДА та колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі вже невдовзі можуть призначити віцепрем'єр-міністром з питань реформ в уряд Дениса Шмигаля.

Можливе призначення підтвердив сам Саакашвілі на своїй фейсбук-стоірнці. Водночас у фракції "Слуга народу" активно обговорюють таку можливість.

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Голосування за призначення Саакашвілі може відбутися вже у п'ятницю, 24 квітня. Саме тоді нардепи зберуться на позачергове засідання.

Можливість призначення Саакашвілі на посаду віцепрем'єра підтвердила і заступниця фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, пише "Обозреватель".

Обговорення кандидатури буде відбуватися поетапно. Зараз же відбувається сигнальне голосування в чатах груп. Виникають додаткові питання, тому ми вирішили до винесення питання додатково зустрітися фракцією, задати Саакашвілі питання,

– розповіла вона.

Кравчук також зазначила, що вносити кандидатуру Саакашвілі буде президент Володимир Зеленський. Поки офіційного документа в порядку денному немає.

"Одне засідання присвятять прийняттю законопроєктів та постанов. Друге ініціюють депутати по обговоренню ТСК (Тимчасової слідчої комісії – 24 канал). Ідея появи Саакашвілі в Кабінеті міністрів – він повинен бути в хорошому сенсі тараном для реформ в країні", – наголосила заступниця фракції "Слуга народу".

Сам Саакашвілі про свою участь у засіданні президентської фракції у п'ятницю, 24 квітня, наразі не згадував. Однак політик заявив, що вже встиг провести розмову із прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та готується презентувати у Раді свою програму невідкладних змін.

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Видворення та повернення Саакашвалі

У липні 2017 року Порошенко позбавив Саакашвілі українського громадянства. Однак у вересні Саакашвілі перетнув польсько-український кордон зі скандалом, конфліктом із прикордонниками та правоохоронцями.

22 вересня 2017 року Мостиський районний суд Львівської області визнав Міхеїла Саакашвілі винним у незаконному перетині кордону України.

12 лютого 2018 Саакашвілі затримали у Києві та негайно літаком відправили до Польщі: мовляв, він перебував на території України незаконно.

Важливо. 28 травня 2019 року Зеленський скасував рішення попередника про позбавлення Саакашвілі громадянства України. І вже 29 травня Саакашвілі повернувся до України.

У жовтні Саакашвілі поскаржився на Порошенка до ГПУ через видворення з України. Прокуратура відкрила справу, а згодом передала її до ДБР.

Водночас 20 листопада Верховний суд України відмовив Саакашвілі їу позові до Держприкордонслужби, Міграційної служби та МВС про визнання незаконною його реадмісії (видворення) до Польщі.

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Діяльність Саакашвілі в Україні / Інфографіка 24 каналу