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      Саакашвілі може стати віцепрем'єром з питань реформ

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      У "Слузі народу" хочуть зробити Саакашвілі віцепрем'єром / 24 Канал

      Ексглаву Одеської ОДА та колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі вже невдовзі можуть призначити віцепрем'єр-міністром з питань реформ в уряд Дениса Шмигаля.

      Можливе призначення підтвердив сам Саакашвілі на своїй фейсбук-стоірнці. Водночас у фракції "Слуга народу" активно обговорюють таку можливість. 

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       Голосування за призначення Саакашвілі може відбутися вже у п'ятницю, 24 квітня. Саме тоді нардепи зберуться на позачергове засідання. 

      Можливість призначення Саакашвілі на посаду віцепрем'єра підтвердила і заступниця фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, пише "Обозреватель". 

      Обговорення кандидатури буде відбуватися поетапно. Зараз же відбувається сигнальне голосування в чатах груп. Виникають додаткові питання, тому ми вирішили до винесення питання додатково зустрітися фракцією, задати Саакашвілі питання,
      – розповіла вона. 

      Кравчук також зазначила, що вносити кандидатуру Саакашвілі буде президент Володимир Зеленський. Поки офіційного документа в порядку денному немає.

      "Одне засідання присвятять прийняттю законопроєктів та постанов. Друге ініціюють депутати по обговоренню ТСК (Тимчасової слідчої комісії – 24 канал). Ідея появи Саакашвілі в Кабінеті міністрів – він повинен бути в хорошому сенсі тараном для реформ в країні", – наголосила заступниця фракції "Слуга народу". 

      Сам Саакашвілі про свою участь у засіданні президентської фракції у п'ятницю, 24 квітня, наразі не згадував. Однак політик заявив, що вже встиг провести розмову із прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та готується презентувати у Раді свою програму невідкладних змін.

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      Видворення та повернення Саакашвалі 

      • У липні 2017 року Порошенко позбавив Саакашвілі українського громадянства. Однак у вересні Саакашвілі перетнув польсько-український кордон зі скандалом, конфліктом із прикордонниками та правоохоронцями.
      • 22 вересня 2017 року Мостиський районний суд Львівської області визнав Міхеїла Саакашвілі винним у незаконному перетині кордону України.
      • 12 лютого 2018 Саакашвілі затримали у Києві та негайно літаком відправили до Польщі: мовляв, він перебував на території України незаконно.

      Важливо. 28 травня 2019 року Зеленський скасував рішення попередника про позбавлення Саакашвілі громадянства України. І вже 29 травня Саакашвілі повернувся до України.

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      Саакашвілі може стати віцепрем'єром
      Діяльність Саакашвілі в Україні / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Призначення Зеленського Уряд Шмигаля Міхеїл Саакашвілі Верховна Рада Слуга народу
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