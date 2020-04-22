Саакашвили может стать вице-премьером: в "Слуге народа" подтвердили

Экс-главу Одесской ОГА и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили вскоре могут назначить вице-премьер-министром по вопросам реформ в правительство Дениса Шмыгаля.

Вопрос о Саакшвили активно обсуждают во внутренних чатах фракций. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники.

Так, сейчас пытаются понять "настроения депутатов" по этому вопросу. Голосование за назначение Саакашвили может произойти уже в пятницу, 24 апреля. Именно тогда нардепы соберутся на внеочередное заседание.

Возможность назначения Саакашвили на пост вице-премьера подтвердила и заместитель фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, пишет "Обозреватель".

Обсуждение кандидатуры будет происходить поэтапно. Сейчас же проходит сигнальное голосование в чатах групп. Возникают дополнительные вопросы, поэтому мы решили до вынесения вопроса дополнительно встретиться фракцией, задать Саакашвили вопрос,

– рассказала она.

Кравчук также отметила, что вносить кандидатуру Саакашвили будет президент Владимир Зеленский. Пока официального документа в повестке дня нет.

"Одно заседание будет посвящено принятию законопроектов и постановлений. А второе, что инициируют депутаты по обсуждению ВСК. Идея появления Саакашвили в Кабинете министров – он должен быть в хорошем смысле тараном для реформ в стране", – подчеркнула заместитель фракции "Слуга народа".

В пресс-службе Саакашвили также подтвердили, что он получил предложение стать вице-премьером.

Выдворение и возвращение Саакашвали

В июле 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Однако в сентябре Саакашвили пересек польско-украинскую границу со скандалом, конфликтом с пограничниками и правоохранителями.

22 сентября 2017 года Мостиский районный суд Львовской области признал Михаила Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины.

12 февраля 2018 года Саакашвили задержали в Киеве и немедленно самолетом отправили в Польшу: мол, он находился на территории Украины незаконно.

Важно. 28 мая 2019 года Зеленский отменил решение предшественника о лишении Саакашвили гражданства Украины. И уже 29 мая Саакашвили вернулся в Украину.

В октябре Саакашвили пожаловался на Порошенко в ГПУ из-за выдворения из Украины. Прокуратура открыла дело, а затем передала его в ГБР.

В то же время 20 ноября Верховный суд Украины отказал Саакашвили в иске к Госпогранслужбе, Миграционной службе и МВД о признании незаконным его реадмиссию (выдворение) в Польшу.

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Деятельность Саакашвили в Украине / Инфографика 24 канала

