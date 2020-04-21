Коли відбудеться наступне засідання Ради

Позачергове засідання Верховної Ради може відбутися на цьому тижні 23 або 24 квітня. У середу, 22 квітня, засідання парламенту не буде, кажуть у "Слузі народу".

Про можливі дати нового засідання Ради агентству Інтерфакс-Україна повідомила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

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"Позачергове засідання в середу не відбудеться, але на цьому тижні плануємо зібратися – в четвер або п'ятницю. В один день може статися навіть кілька засідань – на вимогу президента і за ініціативою депутатських фракцій і груп", – сказала депутатка.

На порядку денному Ради точно будуть постанови про скасування змін до регламенту. Але депутати планують їх відхилити, заявила Кравчук. Можливо, будуть ще якісь законопроєкти, які вимагають схвалення, додала депутатка.

Зауважимо, що про ймовірне наступне засідання парламенту 22 квітня раніше повідомляв голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Що передбачає законопроєкт про зміни до регламенту: