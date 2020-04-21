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      Коли відбудеться наступне засідання Ради

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      Дата наступного засідання Верховної Ради - 23 – 24 квітня / Getty Images

      Позачергове засідання Верховної Ради може відбутися на цьому тижні 23 або 24 квітня. У середу, 22 квітня, засідання парламенту не буде, кажуть у "Слузі народу".

      Про можливі дати нового засідання Ради агентству Інтерфакс-Україна повідомила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

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      "Позачергове засідання в середу не відбудеться, але на цьому тижні плануємо зібратися – в четвер або п'ятницю. В один день може статися навіть кілька засідань – на вимогу президента і за ініціативою депутатських фракцій і груп", – сказала депутатка.

      На порядку денному Ради точно будуть постанови про скасування змін до регламенту. Але депутати планують їх відхилити, заявила Кравчук. Можливо, будуть ще якісь законопроєкти, які вимагають схвалення, додала депутатка.

      Зауважимо, що про ймовірне наступне засідання парламенту 22 квітня раніше повідомляв голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

      Що передбачає законопроєкт про зміни до регламенту:

      • Не менш як одна третина від конституційного складу нардепів, президент або Кабмін можуть внести проєкт постанови Ради про скасування рішення щодо прийняття закону, постанови чи іншого акту в цілому. Це зупинить одноосібні подання на скасування якогось закону, який вже схвалила більшість.
      • Тільки за процедурними рішеннями парламенту можна проводити обговорення врахованої головним комітетом пропозиції, поправки з подальшим голосуванням за її ухвалення, виключення у цілому чи її частини.
      • У такому ж порядку можуть порушувати питання про розгляд пропозиції чи поправки до тексту статті законопроєкту, який ухвалили у першому читанні, якщо така правка відсутня у запропонованій головним комітетом редакції.
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Слуга народу Верховна Рада Новини України Новини політики
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