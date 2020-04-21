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      Когда состоится следующее заседание Рады

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      Дата следующего заседания Верховной Рады – 23 – 24 апреля / Getty Images

      Внеочередное заседание Верховной Рады может состояться на этой неделе 23 или 24 апреля. В среду, 22 апреля, заседания парламента не будет, говорят в "Слуге народа".

      О возможных датах нового заседания Рады агентству Интерфакс-Украина сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

      Читайте также в Раде блокируют законопроект, который должен был противодействовать блокированию законопроектов

      "Внеочередное заседание в среду не состоится, но на этой неделе планируем собраться – в четверг или пятницу. В один день может произойти даже несколько заседаний – по требованию президента и по инициативе депутатских фракций и групп", – сказала депутат.

      На повестке дня Рады точно будут постановления об отмене изменений в регламент. Но депутаты планируют их отклонить, заявила Кравчук. Возможно, будут еще какие-то законопроекты, которые требуют одобрения, добавила депутат.

      Отметим, что о вероятном следующем заседании парламента 22 апреля ранее сообщал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

      Что предусматривает законопроект об изменениях в регламент:

      • Не менее чем одна треть от конституционного состава нардепов, президент или Кабмин могут внести проект постановления Рады об отмене решения о принятии закона, постановления или иного акта в целом. Это остановит единоличные представления на отмену какого-то закона, который уже одобрило большинство.
      • Только за процедурными решениями парламента можно проводить обсуждения учтенного главным комитетом предложения, поправки с последующим голосованием за ее принятие, исключение в целом или ее части.
      • В таком же порядке могут ставить вопрос о рассмотрении предложения или поправки к тексту статьи законопроекта, который приняли в первом чтении, если такая правка отсутствует в предложенной головным комитетом редакции.
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Слуга народа Верховная Рада
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