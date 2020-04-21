Когда состоится следующее заседание Рады
Внеочередное заседание Верховной Рады может состояться на этой неделе 23 или 24 апреля. В среду, 22 апреля, заседания парламента не будет, говорят в "Слуге народа".
О возможных датах нового заседания Рады агентству Интерфакс-Украина сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.
Читайте также в Раде блокируют законопроект, который должен был противодействовать блокированию законопроектов
"Внеочередное заседание в среду не состоится, но на этой неделе планируем собраться – в четверг или пятницу. В один день может произойти даже несколько заседаний – по требованию президента и по инициативе депутатских фракций и групп", – сказала депутат.
На повестке дня Рады точно будут постановления об отмене изменений в регламент. Но депутаты планируют их отклонить, заявила Кравчук. Возможно, будут еще какие-то законопроекты, которые требуют одобрения, добавила депутат.
Отметим, что о вероятном следующем заседании парламента 22 апреля ранее сообщал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Что предусматривает законопроект об изменениях в регламент:
- Не менее чем одна треть от конституционного состава нардепов, президент или Кабмин могут внести проект постановления Рады об отмене решения о принятии закона, постановления или иного акта в целом. Это остановит единоличные представления на отмену какого-то закона, который уже одобрило большинство.
- Только за процедурными решениями парламента можно проводить обсуждения учтенного главным комитетом предложения, поправки с последующим голосованием за ее принятие, исключение в целом или ее части.
- В таком же порядке могут ставить вопрос о рассмотрении предложения или поправки к тексту статьи законопроекта, который приняли в первом чтении, если такая правка отсутствует в предложенной головным комитетом редакции.
Читайте также
-
Курс рубля к доллару резко упал на фоне обвала цены нефтисегодня , 12:10
-
Трамп своим указом собирается прекратить иммиграцию в СШАсегодня , 08:56
-
На кладбища Киева будет ограничен доступ к 6 июнясегодня , 12:47
-
Почетная отставка и миллион гривен: как одиозный судья в очередной раз вышел сухим из водысегодня , 11:00
-
Дендропарки мечты в Украине, которые стоит посетитьсегодня , 13:35
-
Коронавирус воскрес, или Вторая жизнь штамма COVID-19сегодня , 12:00