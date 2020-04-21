Когда состоится следующее заседание Рады

Внеочередное заседание Верховной Рады может состояться на этой неделе 23 или 24 апреля. В среду, 22 апреля, заседания парламента не будет, говорят в "Слуге народа".

О возможных датах нового заседания Рады агентству Интерфакс-Украина сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

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"Внеочередное заседание в среду не состоится, но на этой неделе планируем собраться – в четверг или пятницу. В один день может произойти даже несколько заседаний – по требованию президента и по инициативе депутатских фракций и групп", – сказала депутат.

На повестке дня Рады точно будут постановления об отмене изменений в регламент. Но депутаты планируют их отклонить, заявила Кравчук. Возможно, будут еще какие-то законопроекты, которые требуют одобрения, добавила депутат.

Отметим, что о вероятном следующем заседании парламента 22 апреля ранее сообщал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Что предусматривает законопроект об изменениях в регламент: