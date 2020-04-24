Зеленский поручил Саакашвили вести переговоры с МВФ: детали
Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили пришел на заседание фракции "Слуга народа". Там он убеждает парламентариев проголосовать за его назначение на должность вице-премьера.
Перед встречей Саакашвили ответил на несколько вопросов журналистов. В частности, прокомментировал, что собирается делать в правительстве Шмыгаля в случае назначения на должность. Видео со своими ответами Саакашвили разместил на своей фейсбук-странице.
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"Украина сейчас входит в очень мощный экономический шторм. Надо находить очень неординарные шаги для того, чтобы не только спасти украинскую экономику, но и максимально ослабить удар по каждой украинской семье и спасти государство. Для меня очень важно усилить работу с парламентом, потому что во всех реформах надо побольше заинтересованных людей, надо отодвигать в сторону олигархические интересы", – рассказал он.
По словам Саакашвили, в правительстве он будет пытаться максимально сделать все сделать, чтобы освободить украинский бизнес, который "находится в феодальной собственности государства". Политик говорит: то, что делали 30 лет с экономикой в Украине, сейчас не будет действовать, надо делать все наоборот.
Президент поручил мне заниматься переговорами с Международным валютным фондом, Украина должна получать значительно большую помощь. Нужны четкие переговоры, более приемлемые условия. У меня есть большой опыт переговоров с такими организациями,
– отметил он.
Саакашвили добавил, что принял предложение Зеленского о сотрудничестве, однако сейчас – дело за парламентом.
Саакашвили побеседовал с журналистами перед встречей со "слугами народа": видео
Зустріч Саакашвілі з монобільшістю парламенту триває. За словами журналіста "Української правди" Романа Кравця, у парламентарів дуже різні настрої щодо його ймовірного призначення в уряд.
Что известно о назначении Саакашвили вице-премьером по вопросам реформ
- Информация о том, что Саакашвили может получить назначение в Кабинете Министров Украины появилась 22 апреля.
- Ему предложили должность вице-премьер-министра по вопросам реформ.
- Сам политик заявляет, что является готовым принять предложение, которое ему сделала украинская власть.
- В то же время Владимир Зеленский отметил, что у Саакашвили есть потенциал для поддержки правительства Украины.
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