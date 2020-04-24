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      Зеленский поручил Саакашвили вести переговоры с МВФ: детали

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      Михаил Саакашвили / 24 канал

      Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили пришел на заседание фракции "Слуга народа". Там он убеждает парламентариев проголосовать за его назначение на должность вице-премьера.

      Перед встречей Саакашвили ответил на несколько вопросов журналистов. В частности, прокомментировал, что собирается делать в правительстве Шмыгаля в случае назначения на должность. Видео со своими ответами Саакашвили разместил на своей фейсбук-странице.

      Ранее Когда Рада проголосует за Саакашвили как вице-премьера: в "Слуге народа" назвали вероятную дату

      "Украина сейчас входит в очень мощный экономический шторм. Надо находить очень неординарные шаги для того, чтобы не только спасти украинскую экономику, но и максимально ослабить удар по каждой украинской семье и спасти государство. Для меня очень важно усилить работу с парламентом, потому что во всех реформах надо побольше заинтересованных людей, надо отодвигать в сторону олигархические интересы", – рассказал он.

      По словам Саакашвили, в правительстве он будет пытаться максимально сделать все сделать, чтобы освободить украинский бизнес, который "находится в феодальной собственности государства". Политик говорит: то, что делали 30 лет с экономикой в ​​Украине, сейчас не будет действовать, надо делать все наоборот.

      Президент поручил мне заниматься переговорами с Международным валютным фондом, Украина должна получать значительно большую помощь. Нужны четкие переговоры, более приемлемые условия. У меня есть большой опыт переговоров с такими организациями,
      – отметил он.

      Саакашвили добавил, что принял предложение Зеленского о сотрудничестве, однако сейчас – дело за парламентом.

      Саакашвили побеседовал с журналистами перед встречей со "слугами народа": видео

      Зустріч Саакашвілі з монобільшістю парламенту триває. За словами журналіста "Української правди" Романа Кравця, у парламентарів дуже різні настрої щодо його ймовірного призначення в уряд.

      Что известно о назначении Саакашвили вице-премьером по вопросам реформ

      • Информация о том, что Саакашвили может получить назначение в Кабинете Министров Украины появилась 22 апреля.
      • Ему предложили должность вице-премьер-министра по вопросам реформ.
      • Сам политик заявляет, что является готовым принять предложение, которое ему сделала украинская власть.
      • В то же время Владимир Зеленский отметил, что у Саакашвили есть потенциал для поддержки правительства Украины.
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости политики Новости Украины Кабинет Министров Украины Слуга народа Михаил Саакашвили
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