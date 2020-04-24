Зеленский поручил Саакашвили вести переговоры с МВФ: детали

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили пришел на заседание фракции "Слуга народа". Там он убеждает парламентариев проголосовать за его назначение на должность вице-премьера.

Перед встречей Саакашвили ответил на несколько вопросов журналистов. В частности, прокомментировал, что собирается делать в правительстве Шмыгаля в случае назначения на должность. Видео со своими ответами Саакашвили разместил на своей фейсбук-странице.

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"Украина сейчас входит в очень мощный экономический шторм. Надо находить очень неординарные шаги для того, чтобы не только спасти украинскую экономику, но и максимально ослабить удар по каждой украинской семье и спасти государство. Для меня очень важно усилить работу с парламентом, потому что во всех реформах надо побольше заинтересованных людей, надо отодвигать в сторону олигархические интересы", – рассказал он.

По словам Саакашвили, в правительстве он будет пытаться максимально сделать все сделать, чтобы освободить украинский бизнес, который "находится в феодальной собственности государства". Политик говорит: то, что делали 30 лет с экономикой в ​​Украине, сейчас не будет действовать, надо делать все наоборот.

Президент поручил мне заниматься переговорами с Международным валютным фондом, Украина должна получать значительно большую помощь. Нужны четкие переговоры, более приемлемые условия. У меня есть большой опыт переговоров с такими организациями,

– отметил он.

Саакашвили добавил, что принял предложение Зеленского о сотрудничестве, однако сейчас – дело за парламентом.

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Зустріч Саакашвілі з монобільшістю парламенту триває. За словами журналіста "Української правди" Романа Кравця, у парламентарів дуже різні настрої щодо його ймовірного призначення в уряд.

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