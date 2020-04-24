Зеленський доручив Саакашвілі вести переговори з МВФ: деталі

Експрезидент Грузії і колишній чільник Одеської області Міхеїл Саакашвілі прийшов на засідання фракції "Слуга народу". Там він переконує парламентарів проголосувати за його призначення на посаду віцепрем’єра.

Перед зустріччю Саакашвілі відповів на декілька запитань журналістів. Зокрема, прокоментував, що збирається робити в уряді Шмигаля у разі призначення на посаду. Відео зі своїми відповідями Саакашвілі розмістив на власній фейсбук-сторінці.

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"Україна зараз заходить у дуже потужний економічний шторм. Треба знаходити дуже неординарні кроки для того, щоб не тільки врятувати українську економіку, а й максимально послабити удар по кожній українській сім’ї та врятувати державу. Для мене дуже важливо посилити роботу з парламентом, бо у всіх реформах треба побільше зацікавлених людей, треба відсувати у сторону олігархічні інтереси", – розповів він.

За словами Саакашвілі, в уряді він намагатиметься максимально зробити все зробити, щоб звільнити український бізнес, який "перебуває у феодальній власності держави". Політик каже: те, що робили 30 років з економікою в Україні, зараз не буде діяти, треба робити все навпаки.

Президент доручив мені займатися переговорами з Міжнародним валютним фондом, Україна має отримувати значно більшу допомогу. Потрібні чіткі переговори, більше прийнятні умови. У мене є великий досвід переговорів з такими організаціями,

– зауважив він.

Саакашвілі додав, що прийняв пропозицію Зеленського про співпрацю, однак зараз – справа за парламентом.

Саакашвілі поговорив з журналістами перед зустріччю зі "слугами народу": відео

Зустріч Саакашвілі з монобільшістю парламенту триває. За словами журналіста "Української правди" Романа Кравця, у парламентарів дуже різні настрої щодо його ймовірного призначення в уряд.

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