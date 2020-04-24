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      Зеленський доручив Саакашвілі вести переговори з МВФ: деталі

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      Міхеїл Саакашвілі / 24 канал

      Експрезидент Грузії і колишній чільник Одеської області Міхеїл Саакашвілі прийшов на засідання фракції "Слуга народу". Там він переконує парламентарів проголосувати за його призначення на посаду віцепрем’єра.

      Перед зустріччю Саакашвілі відповів на декілька запитань журналістів. Зокрема, прокоментував, що збирається робити в уряді Шмигаля у разі призначення на посаду. Відео зі своїми відповідями Саакашвілі розмістив на власній фейсбук-сторінці.

      Раніше Коли Рада проголосує за Саакашвілі як віцепрем’єра: у "Слузі народу" назвали ймовірну дату

      "Україна зараз заходить у дуже потужний економічний шторм. Треба знаходити дуже неординарні кроки для того, щоб не тільки врятувати українську економіку, а й максимально послабити удар по кожній українській сім’ї та врятувати державу. Для мене дуже важливо посилити роботу з парламентом, бо у всіх реформах треба побільше зацікавлених людей, треба відсувати у сторону олігархічні інтереси", – розповів він.

      За словами Саакашвілі, в уряді він намагатиметься максимально зробити все зробити, щоб звільнити український бізнес, який "перебуває у феодальній власності держави". Політик каже: те, що робили 30 років з економікою в Україні, зараз не буде діяти, треба робити все навпаки.

      Президент доручив мені займатися переговорами з Міжнародним валютним фондом, Україна має отримувати значно більшу допомогу. Потрібні чіткі переговори, більше прийнятні умови. У мене є великий досвід переговорів з такими організаціями,
      – зауважив він.

      Саакашвілі додав, що прийняв пропозицію Зеленського про співпрацю, однак зараз – справа за парламентом.

      Саакашвілі поговорив з журналістами перед зустріччю зі "слугами народу": відео

      Зустріч Саакашвілі з монобільшістю парламенту триває. За словами журналіста "Української правди" Романа Кравця, у парламентарів дуже різні настрої щодо його ймовірного призначення в уряд.

      Що відомо про призначення Саакашвілі віцепрем’єром із питань реформ

      • Інформація про те, що Саакашвілі може отримати призначення в Кабінеті Міністрів України з'явилась 22 квітня.
      • Йому запропонували посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ.
      • Сам політик заявляє, що є готовим прийняти пропозицію, яку йому зробила українська влада.
      • Водночас Володимир Зеленський зазначив, що у Саакашвілі є потенціал для підтримки уряду України.
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу Міхеїл Саакашвілі Кабінет Міністрів України
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