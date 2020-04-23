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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Коли Рада проголосує за Саакашвілі як віцепрем’єра: у "Слузі народу" назвали ймовірну дату

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      Міхеїл Саакашвілі / 24 Канал

      Вже у вівторок, 28 квітня, або в середу, 29 числа, Верховна Рада може проголосувати за призначення Міхеїла Саакашвілі віцепрем’єром. Саакашвілі свого часу очолював Одеську ОДА та є третім президентом Грузії.

      Ймовірні дати призначення Саакашвілі віцепремєром у ефірі одного з українських телеканалів назвав перший заступник голови фракції та очільник партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає 24 канал.

      Радимо ознайомитися Повернення Саакашвілі: причини і наслідки можливого призначення

      Я знаю, що зараз ідуть розмови, зустрічі навіть будуть у пана Саакашвілі з іншими фракціями. На 24 квітня цього питання в порядку денному (має відбутися позачергове засідання Ради – 24 канал) немає. І у нас є, в принципі, сумніви, чи його додасть президент. Тобто, можливо, мовиться про саме голосування за цим кадровим питанням десь на наступному тижні – у вівторок, середу,
      – зазначив Корнієнко.

      За його словами, члени фракції "Слуга народу" мають різні настрої щодо можливого призначення Саакашвілі.

      "Є такий настрій, він переважає, – послухати пана Саакашвілі, зробити висновки, поставити питання та визначатися, тому що кадрові призначення останнім часом набувають все більшої ролі парламенту. От у нас уже кілька було призначень, коли треба працювати з депутатами, доносити свої ідеї, доносити свою програму", – підкреслив лідер "Слуги народу".

      Корнієнко додав, що власне він схиляється до того, щоб підтримувати кандидатуру Міхеїла Саакашвілі. Але остаточно визначатиметься після участі Саакашвілі в засіданні фракції "Слуга народу". Захід має пройти в п’ятницю, 24 квітня. Представить "слугам" Саакашвілі прем’єр Денис Шмигаль.

      До теми Саакашвілі проводить зустрічі зі "слугами народу", переконуючи голосувати за нього, – ЗМІ

      "Наскільки я знаю, це була з ініціативою щодо призначення Саакашвілі виступив і прем’єр, не лиш президента, і вони разом нам пояснять, як вони бачать свій поступ в цьому напрямку", – каже Корнієнко.

      Також він розповів, що вже мав можливість поспілкуватися з Саакашвілі та поставити йому запитання. Під час засідання фракції парламентар хоче запитати бачення Саакашвілі стосунків з міжнародними партнерами України.

      "Тому що я знаю, що він в цьому дуже знається та має гарні стосунки по всьому світу з дипломатичними колами. І нам варто було б в цьому напрямі підсилитися, особливо враховуючи ситуацію з міжнародного фінансуванню, за яке ми боремось вже не перший місяць. Але виникає питання, чи зможе нам пан Саакашвілі допомогти вибудовувати таку співпрацю з міжнародними фінансовими установами, щоб вона була взаємовигідною", – підсумував Корнієнко.

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      Що відомо про призначення Саакашвілі віцепрем’єром із питань реформ

      • Інформація про те, що Саакашвілі може отримати призначення в Кабінеті Міністрів України з'явилась 22 квітня 2020 року.
         
      • Йому запропонували посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ.
      • Сам політик заявляє, що є готовим прийняти пропозицію, яку йому зробила українська влада.
      • Водночас Володимир Зеленський зазначив, що у Саакашвілі є потенціал для підтримки уряду України.


      Саакашвілі та Україна: стосунки у датах / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Слуга народу Верховна Рада Міхеїл Саакашвілі Новини політики Кабінет Міністрів України Новини України Олександр Корнієнко
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