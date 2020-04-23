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      Саакашвілі проводить зустрічі зі "слугами народу", переконуючи голосувати за нього, – ЗМІ

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      Саакашвілі проводить зустрічі зі "слугами народу" / lb.ua

      Грузинський та український політик Міхеїл Саакашвілі почав неформально зустрічатися із депутатами "Слуги народу". Він начебто переконує їх проголосувати за його призначення в уряд. Саакашвілі може стати віцепрем’єром із питань реформ.

      Про те, що колишній очільник Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі проводить зустрічі зі "слугами народу", повідомляє "Українська правда" з посиланням на власні джерела.

      Зверніть увагу Повернення Саакашвілі: причини і наслідки можливого призначення

      Зустрічається малими групами, переконує тих, які вагаються. Зачаровує, як тільки може,
      – йдеться у повідомленні.

      До слова, 22 квітня стало відомо, що кандидатуру Саакашвілі розглядають на посаду віцепрем’єра із питань реформ.

      Зверніть увагу! 24 квітня має відбутися засідання фракції "Слуга народу" у "Парковому". Саакашвілі має долучитися до нього.

      Що відомо про можливість Саакашвілі стати віцепрем’єром із питань реформ

      • Сам політик заявляє, що готовий прийняти пропозицію, яку йому зробила українська влада.
      • Володимир Зеленський вважає, що у Саакашвілі є потенціал для підтримки уряду України.
      • За інформацією ЗМІ, не всі у фракції "Слуга народу" схвалюють можливість призначення Саакашвілі віцепрем’єром.


      Саакашвілі й Україна: стосунки у датах / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Кабінет Міністрів України Верховна Рада Міхеїл Саакашвілі Новини України Новини політики Слуга народу
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