Саакашвили проводит встречи со "слугами народа", убеждая голосовать за него, – СМИ
Грузинский и украинский политик Михаил Саакашвили начал неформально встречаться с депутатами "Слуги народа". Он вроде бы убеждает их проголосовать за его назначение в правительство. Саакашвили может стать вице-премьером по вопросам реформ.
О том, что бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили проводит встречи со "слугами народа", сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники.
Обратите внимание Возвращение Саакашвили: причины и последствия возможного назначения
Встречается малыми группами, убеждает тех, которые колеблются. Завораживает, как только может,
– говорится в сообщении.
К слову, 22 апреля стало известно, что кандидатуру Саакашвили рассматривают на должность вице-премьера по вопросам реформ.
Обратите внимание! 24 апреля должно состояться заседание фракции "Слуга народа" в "Парковом". Саакашвили присоединится к нему.
Что известно о возможности Саакашвили стать вице-премьером по вопросам реформ
- Сам политик заявляет, что готов принять предложение, которое ему сделала украинская власть.
- Владимир Зеленский считает, что у Саакашвили есть потенциал для поддержки правительства Украины.
- По информации СМИ, не все во фракции "Слуга народа" одобряют возможность назначения Саакашвили вице-премьером.
Саакашвили и Украина: отношения в датах / Инфографика 24 канала
Читайте также
-
США и Иран обменялись угрозами: что известносегодня , 13:32
-
Девальвация VS дефолт: каких последствий кризиса ожидать украинцамсегодня , 14:30
-
Тарифы на газ в мае 2020: сколько заплатят украинцысегодня , 14:40
-
Нацбанк ухудшил прогнозы по ВВП и инфляции в Украине: деталисегодня , 14:31
-
Боевики ранили двух украинских бойцов под Новомихайловкойсегодня , 15:58
-
Зеленский снова обратился к украинцам: о чем говорил президентсегодня , 17:11