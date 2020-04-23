Саакашвили проводит встречи со "слугами народа", убеждая голосовать за него, – СМИ

Грузинский и украинский политик Михаил Саакашвили начал неформально встречаться с депутатами "Слуги народа". Он вроде бы убеждает их проголосовать за его назначение в правительство. Саакашвили может стать вице-премьером по вопросам реформ.

О том, что бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили проводит встречи со "слугами народа", сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники.

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Встречается малыми группами, убеждает тех, которые колеблются. Завораживает, как только может,

– говорится в сообщении.

К слову, 22 апреля стало известно, что кандидатуру Саакашвили рассматривают на должность вице-премьера по вопросам реформ.

Обратите внимание! 24 апреля должно состояться заседание фракции "Слуга народа" в "Парковом". Саакашвили присоединится к нему.

Что известно о возможности Саакашвили стать вице-премьером по вопросам реформ

Сам политик заявляет, что готов принять предложение , которое ему сделала украинская власть.

заявляет, что , которое ему сделала украинская власть. Владимир Зеленский считает, что у Саакашвили есть потенциал для поддержки правительства Украины.

считает, что у Саакашвили есть потенциал для поддержки правительства Украины. По информации СМИ, не все во фракции "Слуга народа" одобряют возможность назначения Саакашвили вице-премьером.



Саакашвили и Украина: отношения в датах / Инфографика 24 канала