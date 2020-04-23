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      Саакашвили проводит встречи со "слугами народа", убеждая голосовать за него, – СМИ

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      Саакашвили проводит встречи со "слугами народа" / lb.ua

      Грузинский и украинский политик Михаил Саакашвили начал неформально встречаться с депутатами "Слуги народа". Он вроде бы убеждает их проголосовать за его назначение в правительство. Саакашвили может стать вице-премьером по вопросам реформ.

      О том, что бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили проводит встречи со "слугами народа", сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники.

      Обратите внимание Возвращение Саакашвили: причины и последствия возможного назначения

      Встречается малыми группами, убеждает тех, которые колеблются. Завораживает, как только может,
      – говорится в сообщении.

      К слову, 22 апреля стало известно, что кандидатуру Саакашвили рассматривают на должность вице-премьера по вопросам реформ.

      Обратите внимание! 24 апреля должно состояться заседание фракции "Слуга народа" в "Парковом". Саакашвили присоединится к нему.

      Что известно о возможности Саакашвили стать вице-премьером по вопросам реформ

      • Сам политик заявляет, что готов принять предложение, которое ему сделала украинская власть.
      • Владимир Зеленский считает, что у Саакашвили есть потенциал для поддержки правительства Украины.
      • По информации СМИ, не все во фракции "Слуга народа" одобряют возможность назначения Саакашвили вице-премьером.


      Саакашвили и Украина: отношения в датах / Инфографика 24 канала

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Кабинет Министров Украины Верховная Рада Михаил Саакашвили Новости политики Слуга народа
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