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      Возвращение Саакашвили: причины и последствия возможного назначения

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      Михеила Саакашвили могут назначить вице-премьером / 24 канал

      Михеила Саакашвили могут назначить вице-премьером по вопросам реформ уже 24 апреля. О причинах кадрового решения, насколько эффективным будет Саакашвили в правительстве Шмыгаля, – читайте дальше.

      Саакашвили – сильный и опытный политик

      Как рассказал сайту 24 канала председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко, президент Зеленский уже три месяца ищет сильного и опытного кандидата на пост вице-премьера по вопросам экономики. Михеил Саакашвили – мощная фигура, с опытом и имиджем реформатора.

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      В то же время политический эксперт Дмитрий Купыра считает, что одной из причин назначения Саакашвили может быть попытка украинской власти интенсифицировать деятельность правительства Шмыгаля. В частности, отдельных министерств.

      Саакашвили умеет создавать эффект бурной деятельности. Поэтому одна из причин его назначения – придать интенсивность работе Кабмина. Направить его энергию на те министерства, где руководители хорошие исполнители, но не очень инициативные,
      – отмечает Дмитрий Купыра.

      Саакашвили и Украина: отношения в датах / Инфографика 24 канала

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      Второй причиной, по его мнению, может быть создание противовеса министру внутренних дел Авакову из-за его чрезмерного влияния в правительстве. Хотя, говорит Купыра, Саакашвили умеет как ссориться, так и мириться с оппонентами.

      Сам Михеил Саакашвили отметил, что надеется использовать свой международный опыт, быть полезным членам правительственной команды, в том числе и в отношениях с международными финансовыми организациями. Усилить престиж Украины и ее интеграцию с международными сообществами, чтобы отстоять интересы украинского народа и способствовать прогрессу в стране.

      Насколько эффективным будет Саакашвили на посту вице-премьера

      Саакашвили отметил, что представит свои предложения насчет необходимых изменений как часть правительственной программы правительства Шмыгаля с конкретными наработками.

      Вместе с командой президента я готов работать со всеми патриотическими силами в парламенте Украины, чтобы государство с наименьшими потерями перенесло текущий мировой экономический кризис и справилось со всеми вызовами,
      – отметил Михеил Саакашвили.

      Внимание Поддержит ли "Слуга народа" Саакашвили: ответ Потураева

      Впрочем, по мнению экспертов, пока сложно говорить о результативности работы Саакашвили. По словам Дмитрия Купыры, пока не знаем точно его программы деятельности. Какие политические задачи ставят перед ним? Знаем, что Саакашвили – прозападный политик. Будучи президентом Грузии, подвергся вооруженной агрессии России.

      Спор между Саакашвили и Аваковым: видео

      Владимир Фесенко рассказывает о нескольких рисках такого кадрового решения. Во-первых, по его мнению, просто скопировать опыт Грузии в Украине не удастся. Проблемы в Украине более сложные. И наш политикум отличается от грузинского.

      Во-вторых, в Грузии у Саакашвили была неограниченная власть. Широкие полномочия влияния на правительство, силовые структуры. В Украине этого не будет. Саакашвили планируют назначить вице-премьером. Уже были прецеденты, когда первый вице-премьер фактически был без полномочий и в результате уволился. Саакашвили, отмечает Фесенко, не привык играть роль второго лица. И ему не будет хватать полномочий на этой должности. Политик потребует, и от Зеленского в частности, чтобы СБУ, НАБУ, другие структуры сделали вот так. А будут ли они это выполнять?

      В-третьих, есть риск повторения конфликта, который возник между Порошенко и Саакашвили.

      Получится ли у Саакашвили эффективно работать, неизвестно. Ситуация иная. Кризис во всем мире. И надо заниматься не реформами, а антикризисным менеджментом. Вряд ли за два дня Саакашвили разрушит все коррупционные схемы. Очень они хитрые,
      – замечает Владимир Фесенко.

      Поддержит ли парламент назначение Саакашвили

      По словам Фесенко, СМИ обнародовали информацию, что кандидатуру Саакашвили предложат на пост вице-премьера, если его согласятся поддержать минимум 70% депутатов из "Слуги народа". Это около 165 парламентариев.


      Есть риск повторения конфликта, который возник между Порошенко и Саакашвили? / Фото Getty

      В то же время, отмечает политолог, минимум 180 депутатов "СН" голосуют за инициативы Зеленского. Возможно, проголосует "Голос" и депутатская группа "Доверие". Но это впритык. Не поддержит группа Коломойского из "Слуги народа".

      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Арсен Аваков Денис Шмыгаль Кабинет Министров Украины Михаил Саакашвили Новости Украины Публикации Новости политики Статьи Владимир Зеленский Слуга народа Петр Порошенко
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