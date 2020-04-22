Барыгам следует бояться: как соцсети реагируют на возвращение Саакашвили
Михаил Саакашвили подтвердил, что ему предложили должность вице-премьер-министра по реформам в правительстве Дениса Шмыгаля. Украинцы помнят его по прорыву границы, лазанье по крышам, борьбе с барыгами и ссорам с Арсеном Аваковым. Поэтому информация о назначении не смогла оставить соцсети равнодушными.
Найяскравіші реакції соціальних мереж для вас відібрав 24 канал.
Важливо Саакашвілі може стати віцепрем'єром з питань реформ
Передовсім у соцмережах згадали, що у Кабінеті Міністрів України, куди невдовзі може потрапити Міхеїл Саакашвілі, досі перебуває чи не найбільший його політичний противник в Україні – Арсен Аваков.
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Та кажуть, що Арсен Аваков не єдиний, кого злякала інформація про повернення Міхеїла Саакашвілі.
Та жартують у соціальних мережах і про саме імовірне повернення Міхеїла Саакашвілі. Аж надто цікаво воно виглядає саме нині.
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До слова, у мережу навіть потрапили ексклюзивні кадри того, як Володимир Зеленський пропонував Міхеїлу Саакашвілі посаду в уряді.
Але щоб потрапити у Кабінет Міністрів України, ексгубернатору Одеської області потрібно спершу спуститися з даху. І навіть тут вже є рішення.
Та схоже, Міхеїлу Ніколозовичу прогнозують не надто успішне майбутнє. Здається, десь уже це було.
Та не змогли обійти і любов третього президента Грузії до бариг, точніше до цього слова. Тут теж є дуже багато запитань.
Наостанок згадаємо про те, що для Саакашвілі означають бариги, і чому це слово в українці тепер асоціюється лише з ним.
Міхеїл Саакашвілі про бариг: дивіться відео ТСН
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