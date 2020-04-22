Барыгам следует бояться: как соцсети реагируют на возвращение Саакашвили

Михаил Саакашвили подтвердил, что ему предложили должность вице-премьер-министра по реформам в правительстве Дениса Шмыгаля. Украинцы помнят его по прорыву границы, лазанье по крышам, борьбе с барыгами и ссорам с Арсеном Аваковым. Поэтому информация о назначении не смогла оставить соцсети равнодушными.

Найяскравіші реакції соціальних мереж для вас відібрав 24 канал.

Важливо Саакашвілі може стати віцепрем'єром з питань реформ

Передовсім у соцмережах згадали, що у Кабінеті Міністрів України, куди невдовзі може потрапити Міхеїл Саакашвілі, досі перебуває чи не найбільший його політичний противник в Україні – Арсен Аваков.

Що відбулося між Саакашвілі й Аваковим у Кабміні: дивіться відео

Та кажуть, що Арсен Аваков не єдиний, кого злякала інформація про повернення Міхеїла Саакашвілі.

Та жартують у соціальних мережах і про саме імовірне повернення Міхеїла Саакашвілі. Аж надто цікаво воно виглядає саме нині.

Повернення Саакашвілі в українську політику, це щоб ви казали "при Порошенку така хуйня була" — wyse (@dwyse11) April 22, 2020

Цікаво Саакашвілі може увійти в новий уряд: найцікавіші факти з біографії політика

До слова, у мережу навіть потрапили ексклюзивні кадри того, як Володимир Зеленський пропонував Міхеїлу Саакашвілі посаду в уряді.

Зеленський пропонує Саакашвілі місце в уряді. pic.twitter.com/1PLXl6PA07 — Alexander Veprik (@scratch613) April 22, 2020

Але щоб потрапити у Кабінет Міністрів України, ексгубернатору Одеської області потрібно спершу спуститися з даху. І навіть тут вже є рішення.

Та схоже, Міхеїлу Ніколозовичу прогнозують не надто успішне майбутнє. Здається, десь уже це було.

2021 рік. Порошенко допомагає Саакашвілі прорвати кордон і повернутись в Україну через політичне переслідування реформатора Зеленським — a-lex (@sanische) April 22, 2020

Та не змогли обійти і любов третього президента Грузії до бариг, точніше до цього слова. Тут теж є дуже багато запитань.

Скільки Саакашвілі заплатив Єрмаку за посаду ? Якщо Сакаашвілі заплатив єрмакам то він автоматично стає баригою, але ж він завжди боровся з баригами? Розплавитися мозок може, якщо є! — Олекса Моцно Лютий (@tendertorg21) April 22, 2020

Наостанок згадаємо про те, що для Саакашвілі означають бариги, і чому це слово в українці тепер асоціюється лише з ним.

Міхеїл Саакашвілі про бариг: дивіться відео ТСН