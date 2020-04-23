Повернення Саакашвілі: причини і наслідки можливого призначення

Міхеїла Саакашвілі можуть призначити віцепрем’єром з питань реформ уже 24 квітня. Про причини кадрового рішення, наскільки ефективним буде Саакашвілі в уряді Шмигаля, – читайте далі.

Саакашвілі – сильний і досвідчений політик

Як розповів сайту 24 каналу голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко, президент Зеленський уже три місяці шукає сильного і досвідченого кандидата на пост віцепрем'єра з питань економіки. Міхеїл Саакашвілі – потужна фігура, з досвідом та іміджем реформатора.

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Водночас політичний експерт Дмитро Купира вважає, що однією з причин призначення Саакашвілі може бути спроба української влади інтенсифікувати діяльність уряду Шмигаля. Зокрема, окремих міністерств.

Саакашвілі вміє створювати ефект бурхливої діяльності. Тому одна з причин його призначення – надання інтенсивності роботі Кабміну. Направити його енергію на ті міністерства, де очільники гарні виконавці, але не дуже ініціативні,

– зазначає Дмитро Купира.



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Другою причиною, на його думку, може бути створення противаги міністру внутрішніх справ Авакову через його надмірний вплив в уряді. Хоча, говорить Купира, Саакашвілі вміє, як сваритися, так і миритися з опонентами.

Сам Міхеїл Саакашвілі зазначив, що сподівається використовувати свій міжнародний досвід, бути корисним членам урядової команди, в тому числі, у відносинах з міжнародними фінансовими організаціями. Посилити престиж України та її інтеграцію з міжнародними співтовариствами, щоб відстояти інтереси українського народу і сприяти прогресу в країні.

Наскільки ефективним буде Саакашвілі на посаді віцепрем’єра

Саакашвілі зауважив, що представить свої пропозиції щодо необхідних змін як частину урядової програми уряду Шмигаля з конкретними напрацюваннями.

Разом з командою президента я готовий працювати з усіма патріотичними силами в парламенті України, щоб держава з найменшими втратами перенесла поточну світову економічну кризу і впоралася з усіма викликами,

– наголосив Міхеїл Саакашвілі.

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Утім, на переконання експертів, поки складно говорити про результативність роботи Саакашвілі. За словами Дмитра Купири, наразі не знаємо точно його програми діяльності. Які політичні завдання ставлять перед ним? Знаємо, що Саакашвілі – прозахідний політик. Будучи президентом Грузії, піддався збройній агресії Росії.

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Володимир Фесенко розповідає про кілька ризиків такого кадрового рішення. По-перше, на його думку, просто скопіювати досвід Грузії в Україні не вдасться. Проблеми в Україні більш складні. І наш політикум відрізняється від грузинського.

По-друге, в Грузії у Саакашвілі була необмежена влада. Широкі повноваження впливу на уряд, силові структури. В Україні цього не буде. Саакашвілі планують призначити віцепрем'єром. Уже були прецеденти, коли перший віцепрем'єр фактично був без повноважень і в результаті звільнився. Саакашвілі, зауважує Фесенко, не звик грати роль другої особи. І йому не вистачатиме повноважень на цій посаді. Політик вимагатиме, і від Зеленського зокрема, щоб СБУ, НАБУ, інші структури зробили ось так. А чи вони це виконуватимуть?

По-третє, є ризик повторення конфлікту, який виник між Порошенком і Саакашвілі.

Чи вийде у Саакашвілі ефективно працювати, невідомо. Ситуація інша. Криза в усьому світі. І треба займатися не реформами, а антикризовим менеджментом. Навряд чи за два дні Саакашвілі зруйнує всі корупційні схеми. Дуже вони хитрі,

– зауважує Володимир Фесенко.

Чи підтримає парламент призначення Саакашвілі

За словами Фесенка, ЗМІ оприлюднили інформацію, що кандидатуру Саакашвілі запропонують на посаду віцепрем’єра, якщо його погодяться підтримати мінімум 70% депутатів із "Слуги народу". Це близько 165 парламентаріїв.



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Водночас, зазначає політолог, мінімум 180 депутатів "СН" голосують за ініціативи Зеленського. Можливо, проголосує "Голос" і депутатська група "Довіра". Але це впритул. Не підтримає група Коломойського із "Слуги народу". Деякі одесити.