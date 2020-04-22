Чи підтримає "Слуга народу" Саакашвілі: відповідь Потураєва

Призначення Міхаїля Саакашвілі на посаду віцепрем'єр-міністра можуть розглянути у п'ятницю на позачерговому засідання Верховної Ради. Нардеп від "Слуги народу" Микита Потруаєв сказав, чи підтримають таке рішення колеги з його фракції.

В ефірі програми "Що це було?" на 24 каналі Потураєв розповів, що у чатах політиків тривають переконання депутатів не підтримувати кандидатуру Саакашвілі.

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"Я вважаю, що це не вдасться, але 100% голосування фракції я також, на жаль, не передбачаю", – зазначив Микита Потураєв.

Нардеп додав, що потрібно також дивитися на позицію інших фракцій у парламенті. Зокрема, проєвропейських.

Там, звичайно, є питання, як голосуватиме "Європейська солідарність", незважаючи на відомий конфлікт між Саакашвілі і Порошенком,

– сказав Потураєв.

Він зазначив, що в цій ситуації якраз варто переступити через старі конфлікти і образи. Потураєв наголосив, що нардепи з інших фракцій теж повинні підтримати призначення Саакашвілі.

"Якщо ми боремось за реформи, то це призначення треба підтримувати і саме голосуванням засвідчити, що ми справді за реформи", – зауважив нардеп.

Що відомо про ймовірне призначення Саакашвілі? Інформація про те, що Саакашвілі може отримати призначення в Кабінеті Міністрів України з'явилась сьогодні, 22 квітня 2020 року. Йому запропонували посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ.



Згодом інформацію про можливе призначення підтвердив і сам Саакашвілі. Він візьме участь у засіданні президентської фракції у п'ятницю, 24 квітня. У цей день заплановані два позачергові засідання Верховної Ради. Саме у п'ятницю нардепи можуть голосувати за призначення Саакашвілі.