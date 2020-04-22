Чутки про відставку Зеленського: політолог пояснив, чи це можливо

З'явилися чутки, що президент Володимир Зеленський збирається скласти повноваження, якщо у країні не буде суттєвих змін. Проте варто зазначити, що такий сценарій є вкрай малоймовірним.

Адже наразі йому як главі держави немає альтернативи. Таку думку в програмі "Що це було" на 24 каналі висловив політтехнолог Сергій Гайдай.

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За його словами, якщо доведеться обирати нового президента шляхом виборів, сценарії – дуже погані. На думку політтехнолога, обговорювати відставку Зеленського поки що не варто.

Я б запропонував Зеленському бути останнім президентом. Але для цього потрібна величезна реформа, яка перетворить Україну в парламентську республіку, де прем'єр-міністр і Рада, яка його обиратиме, будуть вищим рівнем влади,

– зазначив Гайдай.

Й наголосив, що постійні український конфлікт між вертикаллю президента та законодавчою владою ніколи не працював в плюс.

Що таке парламентська республіка?Різновид республіканської форми правління, де парламент формує політично відповідальний перед ним уряд та зазвичай обирає президента, який займає в системі державних органів символічну юридичну роль.

"Але це – велика робота. І потрібно, щоб Зеленський уявляв, як це зробити. Він може не просто прийти на одну каденцію, як казав раніше, а бути справді останнім президентом. Який перезавантажить країну та змінить взагалі архітектуру влади, яка дуже сильно застаріла", – зауважив експерт.

Він вважає, що потрібно зробити так, аби парламент в Україні став двопалатним. Також варто зайнятися децентралізація, яку б він назвав створенням місцевого самоврядування. Адже досі зробити цього б не вдалося. Такі кроки могли б стати основою нової державності.

"Але не знаю, наскільки Зеленський взагалі є політиком, який бачить такі сценарії, й чи може він ними захопитися та проявити політичну волю. Наразі я бачу, що він існує в умовах системи, яка була до нього. Намагається щось зробити, та поки система є сильнішою", – підсумував Гайдай.

Цікаво! 21 квітня минув рік, як Володимир Зеленський став українським президентом. Про його здобутки та невдачі за час при владі – читайте тут.