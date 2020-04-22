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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      Чутки про відставку Зеленського: політолог пояснив, чи це можливо

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      Чи може Зеленський піти у відставку / Getty Images

      З'явилися чутки, що президент Володимир Зеленський збирається скласти повноваження, якщо у країні не буде суттєвих змін. Проте варто зазначити, що такий сценарій є вкрай малоймовірним.

      Адже наразі йому як главі держави немає альтернативи. Таку думку в програмі "Що це було" на 24 каналі висловив політтехнолог Сергій Гайдай.

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      За його словами, якщо доведеться обирати нового президента шляхом виборів, сценарії – дуже погані. На думку політтехнолога, обговорювати відставку Зеленського поки що не варто.

      Я б запропонував Зеленському бути останнім президентом. Але для цього потрібна величезна реформа, яка перетворить Україну в парламентську республіку, де прем'єр-міністр і Рада, яка його обиратиме, будуть вищим рівнем влади,
      – зазначив Гайдай.

      Й наголосив, що постійні український конфлікт між вертикаллю президента та законодавчою владою ніколи не працював в плюс.

      Що таке парламентська республіка?Різновид республіканської форми правління, де парламент формує політично відповідальний перед ним уряд та зазвичай обирає президента, який займає в системі державних органів символічну юридичну роль.

      "Але це – велика робота. І потрібно, щоб Зеленський уявляв, як це зробити. Він може не просто прийти на одну каденцію, як казав раніше, а бути справді останнім президентом. Який перезавантажить країну та змінить взагалі архітектуру влади, яка дуже сильно застаріла", – зауважив експерт.

      Він вважає, що потрібно зробити так, аби парламент в Україні став двопалатним. Також варто зайнятися децентралізація, яку б він назвав створенням місцевого самоврядування. Адже досі зробити цього б не вдалося. Такі кроки могли б стати основою нової державності. 

      "Але не знаю, наскільки Зеленський взагалі є політиком, який бачить такі сценарії, й чи може він ними захопитися та проявити політичну волю. Наразі я бачу, що він існує в умовах системи, яка була до нього. Намагається щось зробити, та поки система є сильнішою", – підсумував Гайдай.

      Цікаво! 21 квітня минув рік, як Володимир Зеленський став українським президентом. Про його здобутки та невдачі за час при владі – читайте тут.

      Автор: Ірина Буртик
      Теги: Верховна Рада Володимир Зеленський Новини політики Новини України
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