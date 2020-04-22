Слухи об отставке Зеленского: политолог объяснил, возможно ли это

Появились слухи, что президент Владимир Зеленский собирается сложить полномочия, если в стране не будет существенных изменений. Однако стоит отметить, что такой сценарий крайне маловероятен.

Ведь сейчас ему как главе государства нет альтернативы. Такое мнение в программе "Что это было" на 24 канале высказал политтехнолог Сергей Гайдай.

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По его словам, если придется выбирать нового президента путем выборов, сценарии – очень плохие. По мнению политтехнолога, обсуждать отставку Зеленского пока не стоит.

Я бы предложил Зеленскому быть последним президентом. Но для этого нужна огромная реформа, которая превратит Украину в парламентскую республику, где премьер-министр и Рада, которая будет его выбирать, будут более высоким уровнем власти,

– отметил Гайдай.

И подчеркнул, что постоянный украинский конфликт между вертикалью президента и законодательной властью никогда не работал в плюс.

Что такое парламентская республика?Разновидность республиканской формы правления, где парламент формирует политически ответственное перед ним правительство и обычно выбирает президента, который занимает в системе государственных органов символическую юридическую роль.

"Но это – большая работа. И нужно, чтобы Зеленский представлял, как это сделать. Он может не просто прийти на одну каденцию, как говорил ранее, а быть действительно последним президентом. Который перезагрузит страну и изменит вообще архитектуру власти, которая очень сильно устарела", – отметил эксперт.

Он считает, что нужно сделать так, чтобы парламент в Украине стал двухпалатным. Также стоит заняться децентрализацией, которую он бы назвал созданием местного самоуправления. Ведь до сих пор сделать это не удалось. Такие шаги могли бы стать основой новой государственности.

"Но не знаю, насколько Зеленский вообще является политиком, который видит такие сценарии, и может ли он ими увлечься и проявить политическую волю. Сейчас я вижу, что он существует в условиях системы, которая была до него. Пытается что-то сделать, но пока система сильнее", – подытожил Гайдай.

Интересно! 21 апреля прошел год, как Владимир Зеленский стал украинским президентом. О его достижениях и неудачах за время у власти – читайте здесь.