Що заважає Саакашвілі працювати: пояснення політтехнолога

Міхеїл Саакашвілі – це "ядерний реактор". Але питання не тільки в тому як цей "ядерний реактор" буде використовувати Зеленський, а як сам Саакашвілі ним користується.

Про це у прямому ефірі на 24 каналі розповів політтехнолог Сергій Гайдай.

Цікаво Саакашвілі підтвердив, що отримав пропозицію від Зеленського стати віцепрем'єром

Він повідомив, що інколи завдяки своїй енергії Міхеїл Саакашвілі робить багато корисного, навіть такі речі, на які б ніхто крім нього не наважився. Проте одночасно це йому й дуже заважає.

Одна зі шкод – це його емоційні рішення, лідерські та індивідуалістичні властивості. На жаль, йому важко створювати команду,

– пояснив Сергій Гайдай.

У політтехнологв виникає питання, чи за ці роки, які він перебував в Україні, Саакашвілі зробив свою рефлексію та аналіз помилок. Якщо він розуміє, що потрібно себе поводити інакше, адже це не Грузія, а Україна, – тоді він зможе стати лідером.

"Якщо і далі цей "ядерний реактор" особисто ним самим не буде приборкано, тоді в нього з цим будуть великі проблеми", – додав Гайдай.

Призначення Саакашвілі віцепрем'єр-міністром: головне

Інформація про те, що Саакашвілі може отримати призначення в Кабінеті Міністрів України з'явилася в середу, 22 квітня. Йому запропонували посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ.

Згодом інформацію про можливе призначення підтвердив і сам Саакашвілі.

Міхеїл Саакашвілі візьме участь у засіданні президентської фракції у п'ятницю, 24 квітня. На цей ж день заплановані два позачергові засідання Верховної Ради, тому саме тоді нардепи можуть голосувати за призначення Саакашвілі.



Діяльність Саакашвілі в Україні / Інфографіка 24 каналу

