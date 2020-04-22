Что мешает Саакашвили работать: объяснение политтехнолога

Михеил Саакашвили – это "ядерный реактор". Но вопрос не только в том, как этот "ядерный реактор" будет использовать Зеленский, а как сам Саакашвили им пользуется.

Об этом в прямом эфире на 24 канале рассказал политтехнолог Сергей Гайдай.

Интересно Саакашвили подтвердил, что получил предложение от Зеленского стать вице-премьером

Он сообщил, что иногда благодаря своей энергии Михеил Саакашвили делает много полезного, даже такие вещи, на которые бы никто кроме него не решился. Однако одновременно это ему и очень мешает.

Один из ущербов – это его эмоциональные решения, лидерские и индивидуалистические свойства. К сожалению, ему трудно создавать команду,

– пояснил Сергей Гайдай.

У политтехнолога возникает вопрос, за эти годы, которые он находился в Украине, сделал ли Саакашвили свою рефлексию и анализ ошибок. Если он понимает, что нужно вести себя иначе, ведь это не Грузия, а Украина, – тогда он сможет стать лидером.

"Если и дальше этот "ядерный реактор" лично им самим не будет укрощен, тогда у него с этим будут большие проблемы", – добавил Гайдай.

Назначение Саакашвили вице-премьер-министром: главное

Информация о том, что Саакашвили может получить назначение в Кабинете Министров Украины появилась в среду, 22 апреля. Ему предложили должность вице-премьер-министра по вопросам реформ.

Позже информацию о возможном назначении подтвердил и сам Саакашвили.

Михеил Саакашвили примет участие в заседании президентской фракции в пятницу, 24 апреля. На этот же день запланированы два внеочередных заседания Верховной Рады, поэтому именно тогда нардепы могут голосовать за назначение Саакашвили.



Деятельность Саакашвили в Украине / Инфографика 24 канала