Что мешает Саакашвили работать: объяснение политтехнолога
Михеил Саакашвили – это "ядерный реактор". Но вопрос не только в том, как этот "ядерный реактор" будет использовать Зеленский, а как сам Саакашвили им пользуется.
Об этом в прямом эфире на 24 канале рассказал политтехнолог Сергей Гайдай.
Интересно Саакашвили подтвердил, что получил предложение от Зеленского стать вице-премьером
Он сообщил, что иногда благодаря своей энергии Михеил Саакашвили делает много полезного, даже такие вещи, на которые бы никто кроме него не решился. Однако одновременно это ему и очень мешает.
Один из ущербов – это его эмоциональные решения, лидерские и индивидуалистические свойства. К сожалению, ему трудно создавать команду,
– пояснил Сергей Гайдай.
У политтехнолога возникает вопрос, за эти годы, которые он находился в Украине, сделал ли Саакашвили свою рефлексию и анализ ошибок. Если он понимает, что нужно вести себя иначе, ведь это не Грузия, а Украина, – тогда он сможет стать лидером.
"Если и дальше этот "ядерный реактор" лично им самим не будет укрощен, тогда у него с этим будут большие проблемы", – добавил Гайдай.
Назначение Саакашвили вице-премьер-министром: главное
Информация о том, что Саакашвили может получить назначение в Кабинете Министров Украины появилась в среду, 22 апреля. Ему предложили должность вице-премьер-министра по вопросам реформ.
Позже информацию о возможном назначении подтвердил и сам Саакашвили.
Михеил Саакашвили примет участие в заседании президентской фракции в пятницу, 24 апреля. На этот же день запланированы два внеочередных заседания Верховной Рады, поэтому именно тогда нардепы могут голосовать за назначение Саакашвили.
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