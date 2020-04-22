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      Поддержит ли "Слуга народа" Саакашвили: ответ Потураева

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      Никита Потураев / ukraina.ru

      Назначение Михаила Саакашвили на пост вице-премьер-министра могут рассмотреть в пятницу на внеочередном заседании Верховной Рады. Нардеп от "Слуги народа" Никита Потруаев сказал, поддержат ли такое решение коллеги из его фракции.

      В эфире программы "Что это было?" на 24 канале Потураев рассказал, что в чатах политиков продолжается убеждение депутатов не поддерживать кандидатуру Саакашвили.

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      "Я считаю, что это не удастся, но 100% голосования фракции я также, к сожалению, не предвижу", – отметил Никита Потураев.

      Нардеп добавил, что нужно также смотреть на позицию других фракций в парламенте. В частности, проевропейских.

      Там, конечно, есть вопрос, как будет голосовать "Европейская солидарность", несмотря на известный конфликт между Саакашвили и Порошенко,
      – сказал Потураев.

      Он отметил, что в этой ситуации как раз стоит переступить через старые конфликты и обиды. Потураев подчеркнул, что нардепы из других фракций тоже должны поддержать назначение Саакашвили.

      "Если мы боремся за реформы, то это назначение нужно поддерживать и именно голосованием показать, что мы действительно за реформы", – отметил нардеп.

      Что известно о вероятном назначении Саакашвили?Информация о том, что Саакашвили может получить назначение в Кабинете Министров Украины появилась сегодня, 22 апреля 2020 года. Ему предложили должность вице-премьер-министра по вопросам реформ.

      Впоследствии информацию о возможном назначении подтвердил и сам Саакашвили. Он примет участие в заседании президентской фракции в пятницу, 24 апреля. В этот день запланировано два внеочередных заседания Верховной Рады. Именно в пятницу нардепы могут голосовать за назначение Саакашвили.

      Автор: Татьяна Пасичник
      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Михаил Саакашвили Правительство Шмыгаля Верховная Рада Слуга народа
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