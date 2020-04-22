Как Зеленский может использовать Саакашвили: мнение политтехнолога

Михеил Саакашвили – это ядерный реактор, который лично может пробивать стены, тащить на себе огромные политические процессы. Впрочем, тот ядерный реактор, который использовали в Чернобыле не по инструкции, привел к ядерному взрыву. Так произошло с политиком в Одесской области.

Коли Саакашвілі був у Грузії, його енергія і політичне бачення зробили так, що країна з кримінальної республіки перетворилася на державу, в якій запрацювала економіка, закон. Реформа поліції може бути кейсом для навчання всіх молодих політиків, як треба робити реформи. Таку думку в ефірі програми "Що це було" на 24 каналі висловив політтехнолог Сергій Гайдай.

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На його думку, запропонувати Саакашвілі бути "весільним генералом" поруч з Петром Порошенком – стало поганою ідеєю. Загалом, думка, що можна втілити реформу в окремій області, яка пов'язана зі всією політичною системою, не змінюючи саму систему, призвела до краху.

"Перший раз у Міхеїла трапилась відсутність "чуттєвості", коли треба було піти з команди Порошенка, він там затримався. Крім цього, він втягнув себе в політичну боротьбу з Яценюком, Аваковим. Це призвело до катастрофічних наслідків як для іміджу Саакашвілі в Україні, так і до проблем з іміджем Порошенка", – пояснив політтехнолог.



Діяльність Міхеїла Саакашвілі в Україні / Інфографіка 24 каналу

Сергій Гайдай зазначив, що все буде залежати, яким чином Зеленський хоче використати Саакашвілі. Адже він вміє в політичних реформах бути сміливим і "пробивати стіни". Політик вміє бути таким траблшутером – коли всі кажуть, що це неможливо, то він каже: "А ми зробимо".

Довідка. Траблшутер – це людина, яка знаходить рішення складних проблем у різних сферах діяльності. Такі фахівці вирізняються унікальними навичками і знаннями, що поєднуються з креативністю та нестандартним мисленням.

Політтехнолог пригадав, що колись всі казали, ніби Міхеїл Саакашвілі без Кахи Бендукідзе (грузинський бізнесмен, політик, автор низки важливих реформ – 24 канал) нічого не може.

Я пам'ятаю, що Каха сказав, коли ще був живий: "Мої ідеї без енергії, без політичного даху, який забезпечував Саакашвілі, не спрацювали б. Вони були б неможливі". Питання, чи зможуть Саакашвілі використати правильно. У нього 100% будуть конфлікти, тому що я поки не дуже розумію, які повноваження дає посада віцепрем'єра з питань реформ,

– прокоментував Сергій Гайдай.

На його думку, віцепрем'єром з питань реформ взагалі має бути Зеленський. Саме він повинен давати завдання уряду, які реформи хоче втілити.

За його словами, поки що невідомо, чи будуть давати такі повноваження Саакашвілі, чи буде він людиною, яка зможе формувати команду. Адже якщо він прийде без команди, то навряд чи знайде спільну мову з цим урядом.

Імовірне призначення Міхеїла Саакашвілі: коротко• 22 квітня з'явилася інформація про те, що Саакашвілі може отримати призначення в Кабінеті Міністрів України. Йому запропонували посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ.

• Згодом інформацію про можливе призначення підтвердив і сам Саакашвілі.

•Нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура зазначив, що думки фракції щодо призначення Саакашвілі розділились.

• Відомо, що Міхеїл Саакашвілі візьме участь у засіданні президентської фракції у п'ятницю, 24 квітня. На цей день заплановані два позачергові засідання Верховної Ради, тому саме тоді нардепи можуть голосувати за призначення Саакашвілі.